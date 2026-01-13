Det finns flera rookies som imponerar i NHL den här säsongen.

Steven Ellis plockar nu ut de tio hetaste kandidaterna till Calder Trophy – varav två av dem är svenskar.

Dennis Hildeby, Ivan Demidov, Matthew Schaefer och Jesper Wallstedt tar plats bland NHL:s bästa rookies.

Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

NHL har officiellt fastställt den 2 januari 2026 som halvtidspunkten för säsongen 2025/26.

Detta är, åtminstone för tillfället, den sista grundserien med 82 matcher. Ligan har beslutat att gå över till ett något längre upplägg med 84 matcher från och med säsongen 2026–27. Vad innebär det för framtida Calder-race? Inte särskilt mycket – men NHL-säsongens slit är en tuff utmaning även för ligans mest lovande unga spelare.

Med ett så pass stort matchunderlag har vi nu en tydlig bild av vilka som är utmanare på riktigt och vilka som inte når hela vägen fram i racet med Calder Trophy 2026. Det är fortfarande Matthew Schaefers utmärkelse att förlora, men årets rookieklass är djup – det här är verkligen en stark grupp.

Här är de tio främsta rookiespelarna från den första halvan av NHL-säsongen:

1. Matthew Schaefer, back (New York Islanders)

New York Islanders hade varit en total katastrof utan Matthew Schaefer den här säsongen. Han är på väg mot över 20 mål och 50 poäng, och även om den närmast historiska inledningen av säsongen inte längre är realistisk, kan han fortfarande landa i en av de bästa rookiesäsongerna i modern tid.

Schaefer snittar nära 24 minuter per match och används i samtliga spelformer. Även utan puck är han stundtals ostoppbar, tack vare sin skridskoåkning och sitt sätt att läsa spelet defensivt. Många trodde att han skulle mattas av efter att ha missat mer än halva sitt draftår på grund av skada. I stället fortsätter han kväll efter kväll att visa att han är en helt unik back att bygga runt.

Draftettan Matthew Schaefer tar NHL med storm. Foto: Adam Hunger/AP Photo/Alamy

2. Ivan Demidov, forward (Montréal Canadiens)

Det hade gått att placera tre olika spelare här, men Ivan Demidov får knappa försprånget tack vare sin jämnhet. Den 20-årige yttern är på väg mot 67 poäng, vilket skulle vara snäppet bättre än vad Lane Hutson presterade på vägen mot Calder Trophy i fjol. Demidovs istid har varierat under säsongen, men han hittar konsekvent sätt att synas i poängprotokollet. Noterbart är att han bara har två mål i powerplay, vilket betyder att han inte varit beroende av det för att producera. När den biten väl klickar kommer han att bli livsfarlig.

Ivan Demidov öser in poäng för Montréal. Foto: David Kirouac-Imagn Images

3. Beckett Sennecke, forward (Anaheim Ducks)

Sennecke är fortsatt Anaheim Ducks förstaval på högerkanten och producerar i ett tempo som motsvarar drygt 60 poäng över en hel säsong. Ducks har haft en tung period under de senaste 15 matcherna, men Sennecke fortsätter att vara ett konstant hot offensivt. Även om han är den yngsta forwarden på listan visar Sennecke gång på gång att hans kombination av skicklighet och fysik är på en väldigt hög nivå för hans ålder. Sennecke har inte fått samma uppmärksamhet som vissa andra rookies, men få 19-åringar har varit så effektiva på senare år. Ducks må kämpa – men Senneckes spel som powerforward är väl värt att följa.

Beckett Sennecke imponerar rejält för Anaheim Ducks. Foto: Darren Yamashita-Imagn Images

4. Jesper Wallstedt, målvakt (Minnesota Wild)

I en chockerande vändning förlorade Jesper Wallstedt till slut ett par matcher i december. Sensationellt. Den senaste månaden har varit lite tuffare, men han ser fortfarande ut som en topp 10-målvakt i ligan, oavsett ålder. 23-åringen har varit så pass bra att Sverige tar med honom i truppen till OS – något som är svårt att tro med tanke på hur tung hans säsong i AHL var för bara ett år sedan.

Wallstedt ger Minnesota Wild chansen att vinna varje kväll, och hans storlek, rörlighet och mentala styrka gör att han hanterar pressen utan problem. Det är svårt för målvakter att vinna Calder Trophy, men Wallstedt var avgörande för att Wild tidigt greppade tag i en slutspelsplats och därför förtjänar han ett stort erkännande.

Kan Jesper Wallstedt bli en finalist till Calder Trophy? Foto: Kevin Ng-Imagn Images

5. Aleksandr Nikisjin, back (Carolina Hurricanes)

Aleksandr Nikisjin har inte sprutat in poäng. Men defensivt? Där levererar han fullt ut. Den 24-årige backen, som mäter 191 centimeter lång, leder alla rookies i NHL i tacklingar och snittar dessutom omkring 1:30 minuter per match i boxplay. Som en renodlad försvarsspelare har Nikisjin varit lysande. All offensiv produktion utöver det är en bonus. Han styr motståndarna ut mot sargen, där han antingen petar bort pucken – eller kör över dem fullständigt. Han spelar främst i tredje backparet, men har visat sig vara en mardrömsmotståndare även för några av ligans snabbaste forwards.

Aleksandr Nikisjin håller på att bli en nyckelback för Carolina. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

6. Ryan Leonard, forward (Washington Capitals)

En skada i början av december höll Ryan Leonard borta i 18 dagar, men han avslutade 2025 med besked. Sedan återkomsten den 23 december har han noterats för poäng i nästan varje match, och hans självförtroende är därmed på topp. Den tidigare Boston College-stjärnan är på väg mot 50 poäng – något som kändes osannolikt efter hans tröga säsongsstart. Istiden har varit ojämn, men han har nu passerat 20 minuter i flera matcher nu. Leonard är tänkt som en långsiktig toppforward i Washington Capitals, och han börjar visa varför med sin förmåga att få pucken på mål samt sin fysiska närvaro.

Ryan Leonard har höjt sig avsevärt i Washington. Foto: Nick Wass/AP Photo/Alamy

7. Jaroslav Askarov, målvakt (San Jose Sharks)

Jaroslav Askarovs siffror är inte vackra – det är en svår uppgift bakom ett lag som San Jose Sharks, även när de jagar slutspel. Ändå har han visat att han klarar pressen, med ett vinnande facit efter runt 30 matcher. Askarov trivs i rampljuset och tenderar att spela bättre ju fler skott han får emot sig. Han kommer definitivt inte att hota Wallstedt i Calder-rankingen, men hans atletiska förmåga är bland det bästa som du kan hitta hos en U24-målvakt. Askarov har utan tvekan etablerat sig som förstemålvakt – vilket inte är någon lätt bedrift av en rookie.

Jaroslav Askarov är på väg mot genombrottet i NHL. Foto: Jeff Chiu/AP Photo/Alamy

8. Oliver Kapanen, center (Montréal Canadiens)

Mr. Stabil. Oliver Kapanen har legat runt ett 50-poängstempo hela säsongen och överträffat alla förväntningar. Skador på Kirby Dach och Alex Newhook gav Kapanen en roll i andrakedjan – och han har verkligen tagit chansen. Under de senaste veckorna har han spelat sin bästa hockey, inklusive sin första match med tre poäng i NHL, mot Florida Panthers. I ett helt friskt Canadiens kommer hans roll sannolikt varit mindre, men med sin arbetsmoral kommer han att fortsätta öppna dörrar. Han blir ingen Calder-finalist, men precis som Emil Heineman i fjol har Kapanen blivit en nyttig och pålitlig spelare för Montréal Canadiens.

Oliver Kapanen har gjort succé i NHL efter flytten från Timrå. Foto: Eric Bolte-Imagn Images

9. Zeev Buium, back (Vancouver Canucks)

Zeev Buium var huvudbytet för Vancouver Canucks i Quinn Hughes-trejden och fick en flygande start med två poäng i sin debut. Sedan dess har det varit magert offensivt, samtidigt som Vancouver fallit i tabellen. Buium snittar 20:55 minuter per match i Canucks, ett klart steg uppåt från de 18:28 minuter som han snittade i Minnesota. Hans beslutsfattande under press behöver fortfarande förbättras, men det är tydligt att han spelar med mycket självförtroende – och tränarstaben fortsätter att visa förtroende för honom.

Zeev Buium har hög potential. Foto: Bob Frid-Imagn Images

10. Dennis Hildeby, målvakt (Toronto Maple Leafs)

Dennis Hildeby har haft sina svackor, men överlag har han varit mycket viktig för att hålla kvar Toronto Maple Leafs i slutspelsracet. Han har starka siffror, och under en längre tid har han varit en topp 30-målvakt i ligan sett till räddade mål över förväntan i spel fem mot fem. Han har dock haft svårt att få med sig vinsterna – särskilt i december, då han bara vann två av åtta matcher. Laget var dock i fritt fall, och Hildebys senaste starter har varit imponerande. Han är sällan anledningen till en Toronto-förlust – mer kan man knappast begära.

Är Dennis Hildeby på väg att spela till sig en ordinarie plats i NHL? Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images

Övriga noterbara rookies:

Fraser Minten, center (Boston Bruins); Artiom Levsjunov, back (Chicago Blackhawks); Arsenij Gritsjuk, högerforward (New Jersey Devils); Ben Kindel, center (Pittsburgh Penguins); Arturs Silovs, målvakt (Pittsburgh Penguins).