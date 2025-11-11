NHL-talangen drabbad av blodpropp

21-årige Jiri Kulich blir borta på obestämd tid.

Buffalo Sabres-talangen har drabbats av en blodpropp.

– Jag kommer inte gå in på fler detaljer, men det är ganska allvarligt, säger tränaren Lindy Ruff till Sabres hemsida.

Jiri Kulich.

Buffalo Sabres 21-årige forward Jiri Kulich kommer att bli borta på obestämd tid från hockeyn.

Via sin hemsida meddelar NHL-klubben att den tjeckiske forwarden drabbats av en blodropp. Kulich har missat lagets senaste tre matcher och väntas nu vara borta en längre tid.

– Det har haft att göra med att en blodpropp hittats. Jag kommer inte gå in på fler detaljer, men det är ganska allvarligt, säger tränaren Lindy Ruff till sajten.

Ruff hoppas att Kulich ska återvända till spel denna säsong

Jiri Kulich draftades i förstarundan av NHL-draften 2022 och NHL-debuterade säsongen 2023/24, innan han blev ordinarie i NHL under fjolårssäsongen där han stod för 24 poäng på 62 matcher. Denna säsong har Kulich noterats för fem poäng (3+2) på tolv matcher.

Förhoppningen är att 21-åringen ska kunna återvända till spel igen den här säsongen. Vidare återstår det att se om tjecken hinner bli frisk och spelbar innan OS i Milano, där Kulich är aktuell för det tjeckiska OS-laget.

– Det beror på hur saker går de kommande tre till fyra veckorna, säger Ruff.

Hållander drabbad av blodpropp förra veckan

Beskedet om Jiri Kulich blodpropp kommer bara dagar efter att Pittsburgh Penguins under förra veckan meddelade att lagets svenske forward Filip Hållander drabbats av en blodpropp och att han blir borta i minst tre månader.

För Filip Hållander innebär beskedet att han missar NHL-matcherna i Stockholm den här veckan.

Source: Jiří Kulich @ Elite Prospects