NHL startar samarbete - med tyska storklubben

NHL och Bayern München ingår samarbete. Foton: Bildbyrån

NHL och FC Bayern München har tecknat ett flerårigt samarbetsavtal. Från NHL:s håll hoppas man att samarbetet ska öka intresset för hockeyn i Tyskland, och är den del av organisationens långsiktiga internationella tillväxtstrategi i Tyskland. Samarbetet presenterades bland andra av Leon Draisaitl och JJ Peterka, samt kanadensiska Bayern München-stjärnan Alphonso Davies.

-- Genom att kombinera NHL:s passion för hockey med FC Bayerns extraordinära räckvidd och kontakt med fansen har vi en enorm strategisk möjlighet att introducera fler människor till vår sport, fördjupa engagemanget med befintliga fans och skapa unika upplevelser, säger Keith Watchel.

-- FC Bayern är känt för att ständigt bryta mot nya normer – och vi är mycket glada över detta speciella partnerskap med NHL. Genom att utveckla idéer tillsammans med en av de mest traditionsrika ligorna inom sport kommer sammankopplingen av våra respektive regioner att skapa samverkan på en mängd olika nivåer både inom och utanför sporten. Vi skapar en plattform som lovar långsiktigt värde för båda parter och sätter en ny standard för vad samarbeten mellan olika sporter kan uppnå, säger FC Bayerns marknadschef Rouven Kasper.

Fler NHL-matcher i Tyskland

Samarbetet mellan NHL och Bayern München kommer vara fanfokuserat och syfta till gemensamt varumärkesbyggande. Bland annat ska streethockey-evenemang arrangeras i München.

Samtidigt meddelar NHL att fler grundseriematcher kommer att spelas i Tyskland säsongen 2027-28 i samband med NHL Global Series. München kommer vara värd för "ett par" matcher med Boston Bruins , medan Köln kommer vara värd för "ett antal" matcher Edmonton Oilers. Kommande säsong kommer Düsseldorf vara värd för två matcher under Global Series mellan Ottawa Senators och Chicago Blackhawks den 18 och 20 december.