NHL-spelarna som kan studsa tillbaka nästa säsong

Nils Höglander är en av spelarna som väntas studsa tillbaka.

Foto: USA TODAY Sports / Isaiah J. Downing-Imagn Images

Oavsett om man vill det eller inte spelar matematik och tur en stor roll i ishockey.

Ibland gör spelare mål eller räddar puckar i en mycket högre takt än de brukar – och ibland i en betydligt lägre. Men förr eller senare kommer alltid notan. Då svänger procentsatserna tillbaka åt andra hållet, såvida spelaren inte helt enkelt är extraordinärt bra.

Varje år ser vi spelare som gör sämre säsonger än vad de brukar under karriären, och oftast studsar de tillbaka nästa säsong. Därför tänkte jag att det vore en bra idé att titta närmare på några spelare vars procentsatser underpresterade rejält under säsongen 2025/2026, och som mycket väl kan få motsatt effekt under kommande säsong.

Den här listan fokuserar enbart på prestationer i grundserien. Slutspelet bjuder, med sina små urvalsmängder, på alldeles för många tillfälligheter och anomalier för att fungera som tillförlitliga mätverktyg.

Det finns förstås inga garantier för att alla spelare på listan kommer att lyfta sig, särskilt i en tid då tursiffror har mindre inverkan på formsvängningar än tidigare. Men det är ändå viktigt att hålla koll på dem – inte minst om du är en supporter som vill dämpa din oro, eller en fantasy-spelare på jakt efter ett riktigt kap i höstens draft. Som en fingervisning kan nämnas att fyra av de fem spelarna på förra årets lista tog ett tydligt steg framåt (den femte, Alexandar Georgiev, spelade inte ens i NHL förra säsongen), så metoden är fortfarande ett effektivt verktyg för att förutspå framtiden.

Ross Colton, Nashville Predators

Statistik 2025/2026: 73 matcher, 9 mål, 15 assist, 24 poäng

Avvikelsen: Skottprocenten (S%) var 5,5 % lägre än hans karriärsnitt

Kommer du ihåg när Colton dundrade in åtta mål på sina första nio matcher säsongen 2024/2025? Nåväl, den gångna säsongen skrapade han bara ihop nio mål totalt. Man kan lätt tro att 2025/2026 bara var en naturlig tillbakahållning efter den galna succéstarten året innan, men sanningen är att den svackan redan skedde under den säsongen (då han bara gjorde åtta mål på de resterande 52 matcherna). Totalt sett sköt han ändå 12,8 % den säsongen, vilket bara var 1,4 % över hans personliga rekord på 11,4 %.

Den gångna säsongen sjönk dock Coltons skottprocent till blygsamma 5,9 % – långt under vad han är van vid. Med sina 29 år är han fortfarande för ung för att ha drabbats av en naturlig, åldersbetingad formsvacka, så vi kan absolut förvänta oss en uppryckning.

Ross Colton.

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Något som garanterat kommer att hjälpa Colton är miljöombytet till Nashville Predators. Man hade kunnat tro att han gynnades av att spela i ett stjärnspäckat Colorado Avalanche förra säsongen men det var snarare tvärtom. Han hamnade ofta långt ner i hierarkin och hans istid på 12:31 minuter per match placerade honom på tolfte plats bland lagets forwards. Studsarna gick helt enkelt inte hans väg. I Nashville lär han få en betydligt större roll direkt från start, med goda möjligheter att klättra i kedjorna om han presterar.

Förra säsongens poängskörd var påfyllnad för en forward som i normala fall god för 15–20 mål och 30–40 poäng, särskilt med tanke på att hans assistskörd låg kvar på hans vanliga snitt. En normalisering av siffrorna borde rimligtvis placera Colton runt 25 mål nästa säsong, och då har vi inte ens räknat med effekten av en större roll i Nashville. Om så blir fallet kan Colton visa sig vara en riktigt bra värvning – särskilt med tanke på att han bara kostade ett par draftval i tredjerundan.

Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets

Statistik 2025/2026: 57 matcher, 23-23-11, 89,5 % räddningsprocent, 16,09 GSAx i 5v5

Avvikelsen: Räddningsprocenten var 2,1 % lägre än karriärsnittet

När jag letar efter spelare som förväntas studsa tillbaka brukar jag i vanliga fall undvika äldre spelare, särskilt de som passerat 30-strecket. När en spelare fyller 30 är risken stor att en formsvacka beror på naturligt åldrande snarare än otur. Men trots sina 33 år känns Connor Hellebuyck som undantaget som bekräftar regeln.

Efter en av de starkaste treårssviterna vi sett från en målvakt i modern tid (särskilt i en era med så hög målskillnad) med en räddningsprocent på 92,1 % och 90,12 GSAx i spel 5 mot 5, rasade Hellebuycks siffror rejält under 2025/2026. Hans räddningsprocent landade på 89,5 %. Det var första gången i karriären som han dök under 90 % under en säsong (hans tidigare bottennotering var 90,7 %), vilket var en smärre chock för en av ligans absolut bästa burväktare.

Connor Hellebuyck blev stor OS-hjälte för USA.

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Det fanns dock flera förklaringar till Hellebuycks problem. Han missade 12 matcher på grund av en knäskada – detta efter en karriär där han knappt haft en enda skadedag (han hade bara missat åtta matcher på grund av skada totalt under hela karriären innan förra säsongen). Trots skadan spelade han ändå 57 matcher, vilket motsvarade drygt 81 % av matcherna där han faktiskt var tillgänglig. Dessutom var Winnipeg betydligt svagare defensivt; de gick från att tillåta 2,34 förväntade mål mot sig per 60 minuter (xGA/60 i 5v5) säsongen 2024/2025 till 2,85 förra säsongen. Det är också anledningen till att Hellebuyck ändå rankades så högt som på 15:e plats i ligan i kategorin GSAx (räddade mål över förväntan). Han var helt enkelt tvungen att ha ett mellanår förr eller snyggt.

Även om åldern kan göra att vi inte får se Hellebuyck nå upp till sin gamla Hart Trophy-nivå igen – och Jets har inte direkt förstärkt försvaret framför honom – talar mycket för att en skadefri säsong och lite mer flyt kommer att ta honom tillbaka till den stabila elitnivå vi är vana vid. Och med tanke på ryktena om att han kan vara på väg att trejdas, kanske han snart befinner sig i en betydligt starkare defensiv miljö.

Nils Höglander, Nashville Predators

Statistik 2025/2026: 38 matcher, 2 mål, 3 assist, 5 poäng

Avvikelsen: Skottprocenten var 5,9 % lägre och lagets skottprocent med honom på isen var 2,95 % lägre än karriärsnittet

Nashville Predators verkar medvetet ha investerat i spelare med hög chans till spelmässig upprättelse inför nästa säsong. Nils Höglander är nämligen den andra Nashville-spelaren på listan som nyligen trejdats till klubben. Det är ingen dum strategi för att snabbt förbättra laget utan att behöva ge upp tunga tillgångar – i Höglanders fall kostade han bara ett val i tredjerundan. Det är såklart ingen garanti för succé, men det är definitivt det mest budgetvänliga sättet att försöka.

Höglander hade en säsong han helst vill glömma 2025/2026. Utöver att han missade 33 matcher på grund av underkroppsskador blev han dessutom petad och satt på läktaren i ytterligare 11 matcher. Hans minst sagt ryckiga tillvaro i Vancouver Canucks laguppställning spelade garanterat roll i att han bara skrapade ihop fem poäng. Men även utslaget på en hel säsong var han bara på väg mot cirka 10 poäng, vilket hade varit hans sämsta notering under en säsong med minst 50 spelade matcher.

Kan Nils Höglander återfinna formen i Nashville?

Foto: Bildbyrån.

Med en egen skottprocent på 5,7 % och en lagskottprocent på 5,97 % när han var på isen är det lätt att se varför han hade svårt att producera – pucken ville helt enkelt inte in när han var inne. En del av detta kan vara sviterna av en rekyl efter succén 2023/2024 (då han gjorde 24 mål och 36 poäng med en skottprocent på hela 20 % samtidigt som lagkamraterna sköt 11,94 % med honom på isen), men han är definitivt inte så här svag i normala fall.

Höglander är i grunden god för 10–20 mål och 20–30 poäng. Då ska vi dessutom komma ihåg att han bara är 25 år och fortfarande har utrymme att ta ytterligare kliv i sin utveckling, särskilt i en ny miljö i Nashville (eller bara genom att slippa det kaos som Vancouver har förvandlats till). Om vi utgår från att förra säsongen var en extrem motreaktion på succéåret 2023/24, lär Höglander landa runt 15 mål och 30 poäng nästa säsong – och det är innan vi ens väger in om han får en större roll i Predators.

Adin Hill, Vegas Golden Knights

Statistik 2025/2026: 27 matcher, 10-9-6, 87,1 % räddningsprocent, -10,73 GSAx i 5v5

Avvikelsen: Räddningsprocenten var 3,4 % lägre än karriärsnittet

Jag ska villigt erkänna att jag inte är Adin Hills största beundrare. Han var visserligen fantastisk under Golden Knights resa mot Stanley Cup 2023, men han har i stort sett levt på det ryktet sedan dess. Det har i sin tur lett till att Vegas skjutit sig själva i foten genom att trejda bort Logan Thompson och istället förlänga med Hill över sex år med en lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar. Vegas Golden Knights hade kunnat betala Thompson betydligt mindre pengar för att göra ett mycket bättre jobb, men de valde att satsa på Hill – ett beslut som visat sig vara felaktigt.

Men även om jag inte håller Hill särskilt högt beror det på att jag ser honom som en helt ordinär dussinmålvakt som behandlas som en given förstamålvakt. Han är dock inte så usel som han såg ut förra säsongen. Givetvis spelade skador en roll i hans svårigheter, däribland en underkroppsskada som höll honom borta i 38 matcher. Det ledde också till att han till slut förlorade förstaspaden till Carter Hart, och den ojämna speltiden påverkade säkerligen hans prestationer. Men otur spelade också roll, då han historiskt sett är en målvakt som brukar ligga runt 90 % i räddningsprocent och runt nollan i GSAx.

Adin Hill i Vegas.

Foto: Bildbyrån.

Jag tror inte att det här betyder att han plötsligt kommer att förvandlas till den stabila stormålvakt som Vegas så desperat har behövt de senaste säsongerna. Det är möjligt att tursiffrorna svänger tillbaka och ger Vegas en riktigt bra säsong, men man ska nog inte förvänta sig mycket mer än så. Vad Golden Knights däremot kan förvänta sig är att Hill återgår till att vara en målvakt som är "tillräckligt bra" bakom deras starka försvar för att göra dem till en slutspelskandidat. Trots att han har fyllt 30 år har han fortfarande några solida år kvar i kroppen.

Kent Johnson, Columbus Blue Jackets

Statistik 2025/2026: 76 matcher, 7 mål, 15 assist, 22 poäng

Avvikelsen: Skottprocenten var 6,2 % lägre än karriärsnittet

Columbus Blue Jackets var en av de stora solskenshistorierna under säsongen 2024/2025. I skuggan av den tragiska förlusten av storstjärnan Johnny Gaudreau klev många av lagets unga spelare fram och blev bärande figurer. Det ledde laget till en överraskande stark säsong där de var ytterst nära att knipa en slutspelsplats. En av de som fick sitt stora genombrott var Kent Johnson, som noterades för personliga rekord med 24 mål, 33 assist och totalt 57 poäng på bara 68 matcher. Vid bara 22 års ålder kändes det som ett gigantiskt steg i rätt riktning för spelaren som valdes som femma totalt i draften 2021.

Men bara ett år senare ser framtiden betydligt mörkare ut för Johnson – åtminstone i Columbus. Efter den framgångsrika säsongen 2024/2025 blev den gångna säsongen den raka motsatsen. Faktum är att han gjorde färre poäng totalt under 2025/2026 (22) än vad han gjorde mål året innan (24).

Kent Johnson.

Foto: Bildbyrån.

En del av raset kan tillskrivas en naturlig tillbakagång efter genombrottssäsongen (där han sköt 7,2 % över sitt karriärsnitt och lagets skottprocent med honom på isen var 2,68 % högre än normalt). Men han led också av att han aldrig fick en ärlig chans i en stabil roll. Han avslutade säsongen på tionde plats bland Columbus forwards när det gällde istid per match. Det är knappast så man bäst utnyttjar en spelare med potential för 60 poäng. Inte ens efter att Blue Jackets sparkat Dean Evason och plockat in Rick Bowness förändrades situationen för Johnson – hans istid minskade snarare ytterligare.

Det är svårt att sia om vad vi kan förvänta oss av Johnson under kommande säsong, eftersom det helt beror på hur han matchas. Om han får spela i en topp sex-kedja likt 2024/2025 kan vi räkna med att han tar nya kliv framåt efter förra säsongens hack i skivan. Men om Bowness fortfarande saknar förtroende för Johnson och fortsätter ge honom begränsat med istid, kan problemen mycket väl fortsätta. Om det senare blir fallet kan det krävas ett miljöombyte för att han ska hitta tillbaka till sitt rätta jag.