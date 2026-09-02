Jättetalangerna gör upp - här är svenskarna som är med

Ivar Stenberg och Lucas Pettersson är två av svenskarna som kommer delta i turneringen.

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I San José mellan den 10 och 12 september börjar vi närma oss NHL-säsongen på allvar. Då är det dags för en prospect-turnering där San Jose Sharks, Anaheim Ducks, Los Angeles Kings, Colorado Avalanche, Utah Mammoth och Vegas Golden Knights kommer att göra upp.

I lagen är några av klubbarnas allra främsta talanger som kommer att få mäta sina krafter mot varandra. För många av de unga killarna är det också en chans att visa att de vill konkurrera om en plats i ligan redan kommande säsong. Inte långt efter turneringen börjar nämligen NHL-lagens camp där det i potten finns en plats i premiären.

Bland svenskarna hittar vi stora namn som Ivar Stenberg, som även har sällskap av Michael Misa från San José. De båda drafttvåorna utgör två av turneringens allra största namn.

Här är svenskarna som är med - lag för lag:

San José Sharks:

Ivar Stenberg, Leo Sahlin Wallenius, Filip Bystedt och Mattias Hävelid.

Anaheim Ducks:

Marcus Nordmark, Herman Träff, Lucas Pettersson (och Damian Clara)

Utah Mammoth:

Noel Nordh (och Gregor Biber).

Vegas Golden Knights:

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Los Angeles Kings:

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Colorado Avalanche:

Inte släppt sin trupp än.