NHL

NHL satsar på tidiga måndagsmatcher – här är spelschemat

Publicerad 27 oktober 2026 09:34
Hockeysverige
Hockeysverige
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NHL jobbar för att göra sina matcher mer tillgängliga i Europa. Den här säsongen gör man det genom att presentera elva måndagsmatcher på tittarvänliga tider i TV6. Först ut: Filip Forsbergs Nashville Predators och Linus Ullmarks Ottawa Senators den 30 november klockan 19.00.

Filip Forsbergs Nashville möter Ottawa i den första matchen i NHL Monday Night Hockey. Foto: Steve Roberts-Imagn Images
Filip Forsbergs Nashville möter Ottawa i den första matchen i NHL Monday Night Hockey. Foto: Steve Roberts-Imagn Images
Foto: USA TODAY Sports

NHL meddelar att man vill ge europeiska tittare större möjligheter att se matcher från ligan. Därför presenterar man nu NHL Monday Night Hockey

Under säsongen 2026/27 kommer man att spela elva måndagsmatcher på bästa sändningstid, start 19.00, för svenska och andra europeiska tittare. I Sverige visas matcherna på TV6.

Premiären äger rum den 30 november kl. 19.00 svensk tid, när Filip Forsbergs Nashville Predators tar emot Linus Ullmarks Ottawa Senators.

”NHL Monday Night Hockey har skapats för att ge hockeyfans internationellt möjlighet att se NHL-hockey live och världens bästa spelare göra upp på bästa sändningstid under vardagskvällar,” sägerJulie Yufe, NHL Executive Vice President och Managing Director, International. ”Det här är ett viktigt steg i vårt fortsatta arbete med att göra vår fantastiska sport tillgänglig för fler fans och fortsätta utveckla ishockeyn på viktiga europeiska marknader.”

Spelschema för NHL Monday Night Hockey 2026/27:

  • 30 november: Nashville Predators–Ottawa Senators
  • 7 december: New York Islanders–Colorado Avalanche
  • 14 december: Ottawa Senators–Buffalo Sabres
  • 21 december: Toronto Maple Leafs–Washington Capitals
  • 28 december: Minnesota Wild–Vegas Golden Knights
  • 18 januari: Buffalo Sabres–Montreal Canadiens
  • 1 februari: Florida Panthers–New York Islanders
  • 15 februari: Boston Bruins–Anaheim Ducks
  • 22 februari: Philadelphia Flyers–Montreal Canadiens
  • 15 mars: Washington Capitals–Tampa Bay Lightning
  • 5 april: Carolina Hurricanes–Philadelphia Flyers