NHL satsar på tidiga måndagsmatcher – här är spelschemat

Filip Forsbergs Nashville möter Ottawa i den första matchen i NHL Monday Night Hockey. Foto: Steve Roberts-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

NHL meddelar att man vill ge europeiska tittare större möjligheter att se matcher från ligan. Därför presenterar man nu NHL Monday Night Hockey.

Under säsongen 2026/27 kommer man att spela elva måndagsmatcher på bästa sändningstid, start 19.00, för svenska och andra europeiska tittare. I Sverige visas matcherna på TV6.

Premiären äger rum den 30 november kl. 19.00 svensk tid, när Filip Forsbergs Nashville Predators tar emot Linus Ullmarks Ottawa Senators.

”NHL Monday Night Hockey har skapats för att ge hockeyfans internationellt möjlighet att se NHL-hockey live och världens bästa spelare göra upp på bästa sändningstid under vardagskvällar,” sägerJulie Yufe, NHL Executive Vice President och Managing Director, International. ”Det här är ett viktigt steg i vårt fortsatta arbete med att göra vår fantastiska sport tillgänglig för fler fans och fortsätta utveckla ishockeyn på viktiga europeiska marknader.”

Spelschema för NHL Monday Night Hockey 2026/27: