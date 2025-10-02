Vilka NHL-klubbar är värda mest? Sportico har presenterat en ny ranking över de 32 klubbarnas värde. En värdering som stigit kraft de senaste åren. Numera är inte mindre än tolv klubbar värda mer än två miljarder dollar.

Toronto Maple Leafs har haft svårt att ge fansen något att jubla över på isen, men klubbens värde når ständigt nya rekordnivåer. Foto: Arlyn McAdorey/The Canadian Press via AP

NHL-klubbarnas värde fortsätter att öka i rask takt.

På onsdagen släppte Sportico sin årliga ranking över ligans 32 mest värdefulla klubbar. Även om många av lagen i toppen av listan – Toronto Maple Leafs, New York Rangers och Montreal Canadiens – kanske inte förvånar någon, är mängden klubbar som är värda stora pengar anmärkningsvärd.

Enligt rapporten är nu totalt tolv lag i NHL värda över två miljarder dollar, vilket motsvarar nästan 19 miljarder svenska kronor. För den genomsnittlige sportfantasten kanske det inte låter som mycket. Men givet ligans status när den tog sig ur COVID-pandemin är det en anmärkningsvärd prestation. År 2021 var det bara Maple Leafs som värderades till två miljarder dollar. Två år senare anslöt sig Rangers och ”Habs” till den exklusiva klubben. Nu har 37,5 procent av ligan nått den nivån, med några betydande värdeökningar dessutom.

Carolina Hurricanes värde har mångdubblats

Leafs (4,25 miljarder dollar), Rangers (3,65 miljarder dollar) och Canadiens (3,3 miljarder dollar) innehar de tre första platserna i årets ranking, med Boston Bruins (3 miljarder dollar) och Los Angeles Kings (2,96 miljarder dollar) som kompletterar topp fem. Washington Capitals, som för närvarande ligger nia på listan, har tagit sig in i tvåmiljardersklubben efter en värdeökning på 24 procent från förra säsongen, och är nu värda 2,3 miljarder dollar. Detroit Red Wings (2,11 miljarder dollar), New Jersey Devils (2,06 miljarder dollar) och Vegas Golden Knights (2,02 miljarder dollar) drar också in stora pengar.

Den största klättraren under de senaste åren har varit Carolina Hurricanes. Ägaren Tom Dundons lag avancerar tio platser från fjolårets ranking, med en rapporterad tillväxt på 49 procent. Det är imponerande eftersom det bara var fyra år sedan klubben var värd 545 miljoner dollar och låg på 28:e plats i NHL. Hurricanes, som nu ligger på 15:e plats med ett värde på 1,92 miljarder dollar, kommer snart att vara med i 2-miljardersklubben om de fortsätter att stiga i nuvarande takt.

Columbus Blue Jackets är längst ner i rankingen, värda 1,3 miljarder dollar, trots en värdeökning på 23 procent från förra året. Ottawa Senators (1,34 miljarder dollar) och Winnipeg Jets (1,33 miljarder dollar) ligger precis före dem.

Sportico bestämmer ett lags totala värde genom summan av klubbens företagsvärde kombinerat med lagrelaterade verksamheter och fastighetsinnehav. Ingen del av värderingen inkluderar hyresintäkter från verksamheter som inte är hockeyrelaterade eller andra licensavgifter som betalas av tredje part utanför hockeyn.

Fakta: Så värderas NHL-lagen 2025/26

Källa: Sportico