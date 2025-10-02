Så värderas NHL-klubbarna 2025/26
Vilka NHL-klubbar är värda mest? Sportico har presenterat en ny ranking över de 32 klubbarnas värde. En värdering som stigit kraft de senaste åren. Numera är inte mindre än tolv klubbar värda mer än två miljarder dollar.
NHL-klubbarnas värde fortsätter att öka i rask takt.
På onsdagen släppte Sportico sin årliga ranking över ligans 32 mest värdefulla klubbar. Även om många av lagen i toppen av listan – Toronto Maple Leafs, New York Rangers och Montreal Canadiens – kanske inte förvånar någon, är mängden klubbar som är värda stora pengar anmärkningsvärd.
Enligt rapporten är nu totalt tolv lag i NHL värda över två miljarder dollar, vilket motsvarar nästan 19 miljarder svenska kronor. För den genomsnittlige sportfantasten kanske det inte låter som mycket. Men givet ligans status när den tog sig ur COVID-pandemin är det en anmärkningsvärd prestation. År 2021 var det bara Maple Leafs som värderades till två miljarder dollar. Två år senare anslöt sig Rangers och ”Habs” till den exklusiva klubben. Nu har 37,5 procent av ligan nått den nivån, med några betydande värdeökningar dessutom.
Carolina Hurricanes värde har mångdubblats
Leafs (4,25 miljarder dollar), Rangers (3,65 miljarder dollar) och Canadiens (3,3 miljarder dollar) innehar de tre första platserna i årets ranking, med Boston Bruins (3 miljarder dollar) och Los Angeles Kings (2,96 miljarder dollar) som kompletterar topp fem. Washington Capitals, som för närvarande ligger nia på listan, har tagit sig in i tvåmiljardersklubben efter en värdeökning på 24 procent från förra säsongen, och är nu värda 2,3 miljarder dollar. Detroit Red Wings (2,11 miljarder dollar), New Jersey Devils (2,06 miljarder dollar) och Vegas Golden Knights (2,02 miljarder dollar) drar också in stora pengar.
Den största klättraren under de senaste åren har varit Carolina Hurricanes. Ägaren Tom Dundons lag avancerar tio platser från fjolårets ranking, med en rapporterad tillväxt på 49 procent. Det är imponerande eftersom det bara var fyra år sedan klubben var värd 545 miljoner dollar och låg på 28:e plats i NHL. Hurricanes, som nu ligger på 15:e plats med ett värde på 1,92 miljarder dollar, kommer snart att vara med i 2-miljardersklubben om de fortsätter att stiga i nuvarande takt.
Columbus Blue Jackets är längst ner i rankingen, värda 1,3 miljarder dollar, trots en värdeökning på 23 procent från förra året. Ottawa Senators (1,34 miljarder dollar) och Winnipeg Jets (1,33 miljarder dollar) ligger precis före dem.
Sportico bestämmer ett lags totala värde genom summan av klubbens företagsvärde kombinerat med lagrelaterade verksamheter och fastighetsinnehav. Ingen del av värderingen inkluderar hyresintäkter från verksamheter som inte är hockeyrelaterade eller andra licensavgifter som betalas av tredje part utanför hockeyn.
Fakta: Så värderas NHL-lagen 2025/26
Källa: Sportico
- Toronto Maple Leafs – $4,25 miljarder (≈ 39,53 miljarder SEK), +16%
- New York Rangers – $3,65 miljarder (≈ 33,95 miljarder SEK), +12%
- Montreal Canadiens – $3,3 miljarder (≈ 30,69 miljarder SEK), +13%
- Boston Bruins – $3,0 miljarder (≈ 27,90 miljarder SEK), +12%
- Los Angeles Kings – $2,96 miljarder (≈ 27,53 miljarder SEK), +18%
- Edmonton Oilers – $2,76 miljarder (≈ 25,67 miljarder SEK), +15%
- Chicago Blackhawks – $2,74 miljarder (≈ 25,48 miljarder SEK), +12%
- Philadelphia Flyers – $2,66 miljarder (≈ 24,74 miljarder SEK), +16%
- Washington Capitals – $2,3 miljarder (≈ 21,39 miljarder SEK), +24%
- Detroit Red Wings – $2,11 miljarder (≈ 19,62 miljarder SEK), +14%
- New Jersey Devils – $2,06 miljarder (≈ 19,16 miljarder SEK), +21%
- Vegas Golden Knights – $2,02 miljarder (≈ 18,79 miljarder SEK), +14%
- Dallas Stars – $1,94 miljarder (≈ 18,04 miljarder SEK), +18%
- New York Islanders – $1,93 miljarder (≈ 17,95 miljarder SEK), +15%
- Carolina Hurricanes – $1,92 miljarder (≈ 17,86 miljarder SEK), +49%
- Tampa Bay Lightning – $1,9 miljarder (≈ 17,67 miljarder SEK), +6%
- Florida Panthers – $1,89 miljarder (≈ 17,58 miljarder SEK), +51%
- Vancouver Canucks – $1,87 miljarder (≈ 17,39 miljarder SEK), +8%
- Calgary Flames – $1,82 miljarder (≈ 16,93 miljarder SEK), +15%
- Colorado Avalanche – $1,81 miljarder (≈ 16,83 miljarder SEK), +15%
- Minnesota Wild – $1,79 miljarder (≈ 16,65 miljarder SEK), +12%
- Seattle Kraken – $1,71 miljarder (≈ 15,90 miljarder SEK), +17%
- Pittsburgh Penguins – $1,7 miljarder (≈ 15,81 miljarder SEK), +16%
- Nashville Predators – $1,6 miljarder (≈ 14,88 miljarder SEK), +21%
- Anaheim Ducks – $1,59 miljarder (≈ 14,79 miljarder SEK), +28%
- St. Louis Blues – $1,53 miljarder (≈ 14,23 miljarder SEK), +18%
- San Jose Sharks – $1,49 miljarder (≈ 13,86 miljarder SEK), +5%
- Utah Mammoth – $1,44 miljarder (≈ 13,39 miljarder SEK), +20%
- Buffalo Sabres – $1,36 miljarder (≈ 12,65 miljarder SEK), +20%
- Ottawa Senators – $1,34 miljarder (≈ 12,46 miljarder SEK), +18%
- Winnipeg Jets – $1,33 miljarder (≈ 12,37 miljarder SEK), +21%
- Columbus Blue Jackets – $1,3 miljarder (≈ 12,09 miljarder SEK), +23%
