Philadelphia Flyers-ikonen Mel Bridgman, 70, är död.

Det meddelar spelarens tidigare NHL-klubbar på söndagen.

Draftettan från NHL-draften 1975 gjorde 14 NHL-säsonger och var lagkapten när Flyers gick till final i Stanley Cup 1980.

Totalt blev det över 1100 matcher i grundserie och slutspelssammanhang för Philadelphia Flyers, Calgary Flames, New Jersey Devils, Detroit Red Wings och Vancouver Canucks.

Philadelphia Flyers hyllade på söndagen spelaren på sociala medier.

The Flyers are deeply saddened to hear of the loss of Mel Bridgman, who was the Flyers first and only player drafted first overall by the club in 1975.



Our thoughts and prayers go out to Mel's family and friends during this very difficult time. pic.twitter.com/eyjYjZ6ypD — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) November 9, 2025

Efter karriären var han General Manager för Ottawa Senators under premiärsäsongen i NHL för ”Sens”. En klubb som nu sörjer honom.

”Vi sänder våra djupaste sympatier till Mels nära och kära i denna svåra tid”, skriver klubben på X.