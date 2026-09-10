NHL i sorg – profilen död

Barry Melrose blev 70 år.

Foto: Kirby Lee/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Barry Melrose är död.

Via sin hemsida meddelar NHL att den tidigare spelaren, tränaren och expertkommentatorn har dött vid 70 års ålder.

– Vi sörjer bortgången av en speciell hockeyprofil. Vi skickar våra tankar till hans fru Cindy, deras söner Tyrell och Adrien och alla hans lagkamrater, kollegor och beundrare runtom i hockeyvärlden, säger NHL:s kommissionär Gary Bettman i ett uttalande.

Tog sit till Stanley Cup-final under första året

Melrose spelade 300 matcher i NHL med Winnipeg, Toronto och Detroit under sin spelarkarriär innan han 1992 blev huvudtränare i Los Angeles Kings , där han coachade Wayne Gretzky, Tomas Sandström och deras Kings-lag till en Stanley Cup-final redan under sitt första år som huvudtränare i NHL.

Barry Melrose var tränare i tre säsonger i Kings, innan han började jobba som expertkommentator på ESPN 1996. Där jobbade han fram till 2008 innan han återupptog sin tränarkarriär, men sparkades efter blott 16 matcher från Tampa Bay Lightning och sedermera återvände till jobbet som expertkommentator.

Fick diagnosen Parkinsons sjukdom

2023 fick Melrose diagnosen Parkinsons sjukdom och valde då att avsluta sin tv-karriär.

– Från det svallande håret i den karaktäristiska hockeyfrillan till de utsvängda och långa kostymjackorna gjorde Barry Melrose ett unikt intryck varje gång man hade turen att träffa honom i en arena eller se honom på tv, säger Gary Bettman.