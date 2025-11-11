En blodpropp hindrar Filip Hållander från att delta i veckans NHL-matcher i Stockholm. Då uttrycker Pittsburgh Penguins-ikonen Sidney Crosby sin sympati för den svenske rookien, som precis hade hittat sin plats i NHL när olyckan var framme.

– Han hade en riktigt fin start på säsongen och jag tyckte att han spelade riktigt bra, säger Crosby.

Sidney Crosby beklagar att Filip Hållander inte får chansen att spela NHL-matcher på hemmais.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN & Mathias Bergeld/BILDBYRÅN (montage)

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

När NHL Global Series spelas i helgen kommer Erik Karlsson att vara den enda svensken på isen för Pittsburgh Penguins. Skador stoppar både Rickard Rakell och Filip Hållander från spel. Rakell opererade en hand förra månaden medan Hållander drabbats av en blodpropp i ena benet som gör att han kommer att missa minst tre månaders spel.

För den senare kom skadesmällen extra olägligt. Inte nog med att han missar matcherna mot Nashville Predators i Stockholm, men han hade till råga på allt just börjat etablera sig i sin nygamla klubb – och till och med få istid med självaste Sidney Crosby.

När Crosby möter media efter Penguins ankomst till Stockholm på tisdagen uttrycker han sina sympatier med Hållander.

– Det där är en otäck grej, säger Sidney Crosby.

– Jag är bara glad för hans skull att de hittade [blodproppen] i tid, för ibland kan det där vara något som man inte upptäcker med tanke på hur många skott man täcker och smällar man får, så jag är glad att de lyckades få fatt på det.

– Förhoppningsvis kommer han att komma tillbaka här på sikt. Han hade en riktigt fin start på säsongen och jag tyckte att han spelade riktigt bra. Vi spelade tillsammans i samma kedja och jag tycker att för varje match blev han mer och mer bekväm och såg allt starkare ut.

Filip Larsson uppkallad – agerar tredjemålvakt för Penguins

Filip Hållander hade skjutit sitt första NHL-mål och plockat upp fyra poäng totalt på sina 13 första matcher med Penguins.

Medan han stannar kvar i Pittsburgh för att få behandling har Rickard Rakell följt med till hemstaden Stockholm för att agera turistguide åt sina lagkamrater. Det har även målvakten Filip Larsson, som härstammar från Stockholm. Den tidigare HV71– och Leksandmålvakten kallades upp som tredjemålvakt eftersom Penguins har både Tristan Jarry och Joel Blomqvist skadade. Han backar upp letten Arturs Silovs och ryssen Sergej Murasjov under matcherna i Avicii Arena.

– Det är fantastiskt för oss alla att få resa hit, men speciellt för killarna som är härifrån. Så för honom är det fantastiskt, säger Pittsburgh Penguins coach Dan Muse.

Filip Larsson är inne på sin andra säsong med Pittsburgh Penguins, men har än så länge inte figurerat i någon NHL-match. I farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins har 27-åringen en räddningsprocent på 89,1 efter sina fem första AHL-matcher den här säsongen.