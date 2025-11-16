Sidney Crosby lämnade NHL Global Series som målskytt framför sina föräldrar – och fick dessutom byta klubba med Peter Forsberg.

– Det väntade jag mig inte, säger Crosby efter 4–0-segern mot Nashville Predators.

Peter Forsberg och Sidney Crosby byter klubbor efter matchen i Avicii Arena.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Redan 2008 spelade Sidney Crosby sina första matcher i det som då kallades Globen. Den gången fick hans Pittsburgh Penguins stryk mot Ottawa Senators i två raka matcher i föregångaren till Global Series – NHL Premiere. Säsongen som sådan blev ändå lyckad då Penguins lyckades ta sin första Stanley Cup med kärnan som innefattade Crosby, Jevgenij Malkin, Kris Letang och Marc-André Fleury.

Efter fredagens förlust mot Nashville Predators lyckades Crosby vinna sin första NHL-match i Stockholm på sitt fjärde försök. Han blev målskytt i Penguins 4–0-seger, detta framför ögonen på sina föräldrar Troy och Trina som begett sig till Sverige för att följa sin son.

– Jag kunde inte vara mer tacksam över mottagandet, gästfriheten och att få tillbringa några dagar här i staden. Att få göra mål framför familjen—det tröttnar man aldrig på. Det var ett fantastiskt mottagande, och något jag kommer se tillbaka på med fina minnen, säger Crosby.

Sidney Crosby gillar NHL Global Series-konceptet

Han uppskattar hur konceptet med NHL-matcher i Europa har utvecklats.

– Ja, jag tycker det är enormt, säger Crosby om upplevelsen i Stockholm. – Att se hur många som kommit hit visar hur exalterade folk är bara över att få se NHL-matcher här. Det har blivit mer och mer vanligt, och jag tror att all organisation bakom det också blivit mer effektiv med åren. Men det har gått 17 år sedan vi var här sist, så jag tror att det kommer bli en vanligare grej framöver. Och när man får en sådan atmosfär, och de svenska grabbarna får komma hem och spela, och man pratar om att växa sporten – då blir det inte mycket bättre än sådana här möjligheter. Det var väldigt speciellt, och jag tror ”Karl” (Erik Karlsson) njöt ordentligt också.

Bytte klubba med Peter Forsberg

Efter matchen intervjuades Sidney Crosby av Viaplays Niklas Jihde passade han också på att byta klubba med tv-kanalens expert Peter Forsberg.

– Det väntade jag mig inte, ler Crosby. –Jag pratade med Patrick Hörnqvist före matchen och han frågade om jag fortfarande kunde tänka mig att genomföra ett klubbyte om det blev läge. Jag hade ingen aning om att det skulle gå till så. Men det var väldigt häftigt att få göra det. Det var inget jag gjorde så mycket när jag var yngre, att samla klubbor. Men ju äldre jag har blivit, desto mer har jag förstått hur speciellt det är att kunna göra det. Och särskilt med någon som honom, som jag växte upp med att titta på och verkligen beundrade sättet han spelade på. Jag hade dessutom några bra bataljer mot honom också. Så jag är glad att jag fick chansen.

Se klubbytet i videospelaren!

38-åringen fick också frågan vad som förändrats i honom sedan han var här senast som NHL-spelare, 2008. Det korta svaret: inte mycket.

– Jag tror att man försöker använda erfarenheten till sin fördel, vad man kan förvänta sig och hur man fokuserar på att spela och stänger ute störningar. Men jag tror att jag fortfarande blir lika exalterad inför de här möjligheterna som jag blev då. På det sättet har det inte förändrats. Förhoppningsvis har erfarenheten och åren jag spelat hjälpt mig att anpassa mig bättre. Men det är roligt att du säger det, för när jag tänker efter tror jag inte att särskilt mycket har förändrats, faktiskt.

