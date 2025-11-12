Nashville Predators första dag i Sverige avslutades med ett svenskt skrovmål – på den klassiska restaurangen Tennstopet. Adam Wilsby såg till att lagkamraterna blev rejält utfodrade med svensk husmanskost.

– Vi är hungriga hockeykillar. Vi måste ha mycket mat, säger Wilsby till hockeysverige.se.

Adam Wilsby bjöd med lagkamraterna i Nashville Predators till den klassiska restaurangen Tennstopet.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN & Alamy

Se mer i videospelaren!

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter att ha anlänt till Stockholm under tisdagsförmiddagen gjorde Nashville Predators sitt första träningspass på Hovet under onsdagen. Detta inför NHL Global Series-matcherna mot Pittsburgh Penguins på fredag och söndag. På plats på läktaren i den gamla arenan fanns en grupp supportrar som i likhet med laget gjort resan över Atlanten för att se matcherna i Stockholm. Anförda av maskoten Gnash bjöd de på hejaramsor medan spelarna gjorde sig kvitt rosten efter sin resa – och bränt bort en del av den stora mängd mat de förtärt på tisdagkvällen.

Backen Adam Wilsby har tagit på sig rollen som guide åt lagkamraterna. Han styrde upp en brakmiddag på den anrika restaurangen Tennstopet, som är kända för att servera klassisk svensk husmanskost.

– Jag och Filip (Forsberg) är lite reseledare här så vi försöker se till att amerikanerna är här för en bra resa. Jag tänkte att klassisk svensk mat måste vi bjuda på, säger han om valet av restaurang.

– Det blev köttbullar, skagen toast, lax och lite råraka med löjrom. Typ hela menyn (skratt). Vi är hungriga hockeykillar. Vi måste ha mycket mat. Grabbarna har varit mätta.

De flesta verkar ha varit nöjda med maten, menar Wilsby.

– Jag tror att köttbullarna är enkla att uppskatta. Vissa hade svårt med löjrom och lax, men det gick hem. Jag höll inte koll på alla, men det var någon som var ganska skeptisk mot maten. Så jag gissar att han gick och käkade på ”Donken”.

Adam Wilsby skeptisk till surströmming

Surströmming har annars varit ett hett ämne bland spelarna som anlänt till Sverige. Pittsburghs back Erik Karlsson erkände under tisdagen att han har varit sugen på att ”utsätta” sina lagkamrater för den kontroversiella rätten, men trodde att de flesta redan var förvarnade eftersom den fermenterade fisken blivit viral på sociala medier i olika sammanhang.

– Vi pratade om det men både jag och Filip är rätt skeptiska mot surströmming också, ler Adam Wilsby.

– Men vi får se, vi kanske får låta dem känna på lukten i alla fall. Den är ju rätt rejäl den. Vi får se om vi bjuder på det här i veckan.

25-åringen har sina rötter i Stockholm, även om det var i Skellefteå han fick sin hockeyutbildning innan flytten till Nordamerika 2022. Det innebär att det är en hel del familjemedlemmar och vänner som kommer för att se honom spela i helgen.

– Jag har fixat runt 20-talet biljetter, och det är rätt dyra biljetter. Jag fick bjuda på ganska mycket, konstaterar han.

– Men det ska bli sjukt kul att ha familj och vänner här. Verkligen en rolig upplevelse. Vi har en middag på lördag bokad med hela familjen och vänner så det kommer bli kul. Annars är det som sagt ganska fullt upp med laget och diverse event och grejer. Det blir en rolig och intensiv vecka.