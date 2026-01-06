NHL-doldisens uppvisning i natt: ”Väldigt häftigt”

Nattens möte med Anaheim Ducks är en match som Justin Sourdif sent kommer att glömma.

Washington-doldisen slog till med karriärens första hattrick och producerade fem poäng i 7–4-segern.

– Jag kan inte minnas senast det hände, säger han till NHL.com.

Justin Sourdif jublar med Rasmus Sandin efter nattens uppvisning. Foto: Nick Wass/AP/Alamy

Efter att ha fått ett fåtal NHL-chanser med Florida Panthers de senaste två säsongerna har Justin Sourdif tagit en ordinarie plats i ligan med Washington Capitals den här säsongen. Forwarden har den här säsongen haft en tämligen tillbakadragen roll i Capitals – men i natt blixtrade han till rejält.

Den 23-årige doldisforwarden slog då till med NHL-karriärens första hattrick och lämnade isen med fem poäng i 7–4-segern mot Anaheim Ducks.

– Jag kan inte minnas senast det hände. Jag vet inte ens om jag lyckades göra fem poäng under juniortiden, så det måste ha varit ett bra tag sedan. Kanske när jag var 15. Det är ett tag sedan, men det här är väldigt häftigt, säger Sourdif till NHL.com.

”Han har förtjänat den här chansen”

Sourdif öppnade Capitals målkonto i den första perioden med sitt 1–1-mål och hann ordna 2–1 innan öppningsakten var över. I den andra perioden fullbordade han sitt hattrick genom att stöta in 4–1 från nära håll. Däremellan hade han hunnit med att spela fram kedjekamraten Ryan Leonard till dennes 3–1-mål, innan han avrundade matchen med att spela fram Aleksandr Ovetjkin till dennes 7–4-mål i tom kasse.

– Han har förtjänat chansen som han får tack vare hur han spelat och presterat. Han fick ingenting gratis tidigt under säsongen och ibland gör tillfälligheter att det uppstår möjligheter, och det är upp till de unga spelarna att ta vara på dessa. Det har han verkligen gjort, säger tränaren Spencer Carbery.

Gjorde fyra NHL-matcher på tre år i Florida

Justin Sourdif draftades i tredjerundan av Florida 2020 och NHL-debuterade hösten 2023. Under sin tid i Panthers blev det bara fyra NHL-matcher under hans tre år i organisationen, innan han i somras trejdades mot ett par draftval till Capitals.

Där har han den här säsongen snittat strax över 14 minuters istid och har efter nattens poängexplosion producerat 18 poäng (8+10) på 42 matcher för Washington.

Washington Capitals – Anaheim Ducks 7–4

Washington: Justin Sourdif 3 (8), Aleksandr Ovetjkin 2 (17), Ryan Leonard (9), John Carlson (9).

Anaheim: Chris Kreider (14), Alex Killorn (3), Jacob Trouba (7), Beckett Sennecke (14).