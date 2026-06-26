Uppgifter: Här är lagen som jagar tidigare storlöftet

Mason McTavish ser ut att vara på väg bort från Anaheim Ducks. Foto: Corinne Votaw-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Anaheim Ducks överväger att trejda 23-årige Mason McTavish och har enligt TSN:s insider Pierre LeBrun fått konkreta erbjudanden från både New York Rangers och St. Louis Blues.

McTavish går in på det andra året av sitt sexårskontrakt värt totalt 42 miljoner dollar, med en lönetaksträff på sju miljoner dollar per säsong.

Kanadensaren noterades för 17 mål och 41 poäng på 75 matcher under den gångna säsongen, men hade svårt att vinna nye coachen Joel Quennevilles förtroende. Emellanåt stod han till och med utanför laguppställningen.

Ducks tog sig till slutspel för första gången sedan säsongen 2017/18. De avancerade till den andra rundan innan laget slogs ut av Vegas Golden Knights i sex matcher. McTavish var ombytt i tio av tolv slutspelsmatcher och stod för sex poäng (1+5).

Den schweiziskfödde centern, som valdes som tredje spelare totalt i NHL-draften 2021, har hittills spelat hela sin NHL-karriär i Ducks. På 304 grundseriematcher har han svarat för 77 mål och totalt 181 poäng.