New York Islanders krossade New Jersey Devils med 9-0 – efter att Jacob Markström släppt in nio av 24 skott.

— Jag skäms över mig själv och för mitt lag och försvarsspelarna, säger den svenske målvakten till NHL.com.

Jacob Markström och New Jersey hade en riktig mardrömskväll.

Foto: AP Photo/Frank Franklin II.

Jacob Markström hade en av karriärens värsta matcher i natt. Den svenske målvakten landade in på 62,5 i räddningsprocent efter att ha släppt in hela nio mål. Devils blev överkörda med totalt 9-0 trots att de vann skotten med 44-24.

Den svenska veteranmålvakten fick stå alla 60 minuter och sågade också sig själv efter matchen.

— Ja, det där är pinsamt. Från min sida, vinklarna, det är ett skämt. Det där är ett skämt. Det här var en tuff en, vi vill be om ursäkt till Devils supportrar. Jag måste vara bättre och stoppa fler puckar. Vi hade 40+ skott, vad hade de? 20? Och gjorde mål på nio? Jag skäms över mig själv och för mitt lag och försvarsspelarna. Så, det är inte bra nog, säger han till NHL.com.

Den svenska veteranen blev nyligen uttagen till OS som en av tre svenska målvakter. Under säsongen har han också blandat och gett. Men den här matchen är bara att glömma och gå vidare.

För Islanders del blev det å andra sidan ett målkalas framåt. Anthony Duclair gjorde ett hattrick och även Simon Holmström stod för ett mål. Övriga målskyttar var Matthew Barzal, Casey Cizikas som gjorde två mål, Anthony DeAngelo och Calum Ritchie. I mål var det Ilja Sorokin som gjorde 44 räddningar och höll nollan för Islanders.