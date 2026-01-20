Devils oro: Stjärnan klev av i smärtor

Inför sommaren genomgick han en operation på axeln. Nu ser New Jersey Devils Luke Hughes ut att bli borta med liknande skada efter att han klivit av i nattens möte med Calgary.

Luke Hughes klev av mot Calgary. Foto: Bildbyrån och X.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Efter 2024/25-säsongen valde både Jesper Bratt och Luke Hughes att lägga sig på operationsbordet. Detta för att få bukt på de problem de haft med sina axlar.

Nu, efter 49 spelade matcher, är den sistnämnde skadad igen.

New Jersey Devils fick avsluta nattens 2–1-möte med Calgary Flames utan Hughes. Den 22-årige stjärnbacken lämnade nämligen isen i den andra perioden och kom aldrig tillbaka till spel. Vad som gör det ännu mer oroande är att det dessutom såg ut att vara just axeln som ställde till det igen. Enligt insidern Frank Seravalli är första rapporten att den hoppade ur led när Flames Justin Kirkland ryckte tag i tröjan. Hughes tog sig till båset med hängande arm och såg sedan ut att ha rejält ont.

Efter matchen bekräftade Devils-tränaren Sheldon Keefe att stjärnan definitivt blir borta ett tag. Han slog även fast att det inte blir något mer spel under bortaturnén där Edmonton, Vancouver och Seattle väntar. 28 januari spelar sedan Devils hemma mot Winnipeg Jets.

Luke Hughes har stått för 47, respektive 44 poäng under sina första säsonger i NHL. Utan frånvaro hade hans snitt hittills gett 43 under 2025/26.

Source: Luke Hughes @ Elite Prospects