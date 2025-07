2019 trejdade Toronto Maple Leafs i väg Nazem Kadri till Colorado Avalanche. Sex år senare ryktas han ligga högt på klubbens önskelista. I en intervju kommenterar han själv ryktena som placerar honom i sin tidigare klubb.

– Jag har definitivt hört mycket spekulationer. Det har hänt ganska ofta de senaste månaderna, säger Kadri i podcasten The Knight Shift.

Nazem Kadri fortsätter att placeras i sin tidigare klubb, Toronto Maple Leafs. Foto: Ed Mulholland-Imagn Images

Ibland kan man aldrig riktigt släppa den som kom undan. I Toronto Maple Leafs fall florerar det just nu gott om spekulationer om att en tidigare spelare i Original Six-klubben kan vara på väg tillbaka.

Efter att Mitch Marner lämnat för Vegas Golden Knights är Leafs desperata efter att få in en ny topp-sex-forward. Laget är fortfarande på jakt efter en pålitlig spelare med lite tuffare spelstil – och enligt ryktena kan det leda till att de försöker värva Calgary Flames-forwarden Nazem Kadri inför nästa säsong.

Ämnet kom på tal under veckan då Kadri, som stod värd för den årliga välgörenhetsgolfturneringen Nazem Kadri Charity Golf Classic i hemstaden London, Ontario, intervjuades av London Knights-radioprofilen Mike Stubbs och hans kollega Kyle Grimard i ett avsnitt av The Knight Shift.

Nazem Kadri kommenterar trejdryktena

Nazem Kadri medger att det har varit märkligt att se sitt namn dyka upp i trejdrykten under sommarens gång.

– Om jag inte levde i en låda skulle jag nog ha hört det, säger Kadri.

– Jag har definitivt hört mycket spekulationer. Det har hänt ganska ofta de senaste månaderna, så det känns lite bisarrt att scrolla runt och se sitt ansikte och namn dyka upp. Rykteskvarnen är uppenbarligen i full gång, särskilt här i krokarna, och ofta kan de här ryktena ta fart – och då blir en liten eld till en större brand.

Kadri utvecklade sitt spel och blev en polariserande figur i Toronto i början av NHL-karriären. Den tidigare förstarundevalet vann fansens hjärtan med sin skicklighet, men spelade också med en aggressiv kant som gjorde honom jobbig att möta. Hans upprepade avstängningar i Stanley Cup-slutspelet gjorde dock att han började ses som en risk, vilket fick dåvarande general managern Kyle Dubas att byta bort honom till Colorado Avalanche 2019. Mindre än tre år senare vann han Stanley Cup med sitt nya lag.

Har inget emot att nämnas i rykten

Efter att ha tillbringat delar av nio säsonger i Toronto vet Nazem Kadri hur högt tonläget kan bli i världens största hockeymarknad – något som återigen blev en snackis efter att Leafs slagits ut i andra rundan av de blivande mästarna Florida Panthers. Trots allt prat om en möjlig återkomst välkomnar Kadri diskussionen.

– Vet ni vad? Varför inte? Det händer ju inte så mycket i sportvärlden just nu. Det är definitivt ett ämne att prata om, så varför inte?

Kadri, 34, går nu in på det fjärde året av det sjuårskontrakt han skrev med Flames – ett avtal som Leafs nuvarande general manager Brad Treliving gav honom 2022. Det har ett lönetaksträff på sju miljoner dollar per säsong och en fullständig no movement-klausult kommande året, innan en modifierad no-trade-klausul tar vid under de sista tre säsongerna.

På 985 grundseriematcher i NHL har Nazem Kadri gjort 307 mål och 403 assist för totalt 710 poäng. I slutspelet har han adderat ytterligare 44 poäng på 52 matcher.

Source: Nazem Kadri @ Elite Prospects