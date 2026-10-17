Superstjärnans show i natt – tangerar "Foppas" rekord

Nathan MacKinnon.

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Nathan MacKinnon knappar in på Connor McDavid i toppen av NHL :s poängliga.

Detta efter att Colorado Avalanches superstjärna i natt bjöd på en fyrapoängsmatch när han och Avalanche besegrade Pittsburgh Penguins med 5–2 på hemmais.

MacKinnon prickade in 5–2-målet i powerplay i den tredje perioden och hade dessförinnan noterats för tre passningspoäng i matchen. Därmed tangerade superstjärnan ett tämligen specifikt Peter Forsberg-rekord i Colorado, då han gick upp jämsides med "Foppa" i antalet matcher med tre assist (44) i Colorado-tröjan, enligt NHL Public Relations .

Nytt mål för Gabriel Landeskog

Den kanadensiska superstjärnan har nu gjort 16 poäng (6+10) på åtta matcher under säsongsinledningen och har två poäng upp till Connor McDavid i toppen av poängligan.

Det enda målet som MacKinnon inte var inblandad i för Avalanche i natt var Gabriel Landeskogs matchvinnande 3–2-mål. Den svenske lagkaptenen kunde från nära håll raka in pucken bakom Arturs Silovs och därmed göra sitt tredje mål för säsongen och förlänga sin poängsvit till tre raka matcher.



Colorado Avalanche – Pittsburgh Penguins 5–2

Colorado: Artturi Lehkonen 2 (6), Gabriel Landeskog (3), T.J. Hughes (1), Nathan MacKinnon (6).

Pittsburgh: Jevgenij Malkin (4), Bryan Rust (3).



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