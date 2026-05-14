Stjärnans galna siffror – tredje bäst genom tiderna

Nathan MacKinnon fortsätter dominera för Colorado Avalanche.

Efter nattens avancemang är han nu uppe på historiskt bra nivåer i Stanley Cup-sammanhang.

Nathan MacKinnon har bara Mario Lemieux och Mike Bossy framför sig ur ett historiskt perspektiv. Foto: Bildbyrån (Montage)

I natt gick Colorado Avalanche vidare till konferensfinal efter att ha besegrat Minnesota Wild med 4-1 i matcher. Presidents’ Trophy-vinnarna har imponerat stort i Stanley Cup-slutspelet och är nu klara som ett av de fyra bästa lagen efter att ha vunnit åtta av nio matcher så här långt.

En av de stora anledningarna bakom framgången är lagets superstjärna Nathan MacKinnon.

MacKinnon vann skytteligan i NHL under grundserien med 53 mål och han slutade även trea i poängligan, bakom Connor McDavid och Nikita Kutjerov, med 127 poäng. MacKinnons +57 var också överlägset bäst i ligan. Han har därefter tagit med sig succén in i Stanley Cup-slutspelet. Så här långt har han gjort sju mål och 13 poäng på nio matcher vilket gör att han är i delad ledning av slutspelets skytteliga.

Nathan MacKinnon tredje bäst bakom Lemieux och Bossy

Nathan MacKinnon har nu också nått upp till historiskt starka nivåer i slutspelssammanhang.

När MacKinnon gjorde mål i den tredje matchen mot Minnesota Wild nådde han 60 mål i slutspel under sin karriär. Han nådde den noteringen på 102 matcher, vilket är sjunde snabbast i Stanley Cup-historien. Endast Mario Lemieux (74 matcher), Wayne Gretzky (76 matcher), Brett Hull (81 matcher), Mike Bossy (83 matcher), Jari Kurri (88 matcher) och Maurice Richard (92 matcher) har nått 60 slutspelsmål snabbare än MacKinnon.

I serien mot Minnesota Wild gjorde Nathan MacKinnon mål i alla fem matcher när Colorado gick vidare. Han har nu också en otrolig statistik under sin slutspelskarriär. Han har nämligen gjort mål i 48 av de 104 slutspelsmatcher som han har spelat i karriären. MacKinnon har alltså kommit in i målprotokollet i 46,2 procent, alltså nästan hälften, av sina matcher i Stanley Cup-slutspelet. Bara Mario Lemieux och Mike Bossy har en högre andel mål än MacKinnon. Lemiuex gjorde mål i 58 av 107 slutspelsmatcher, vilket motsvarar 54,2 procent, medan Bossy är näst mest på 46,5 procent sedan han gjort mål i 60 av 129 matcher.

* Nathan MacKinnon has scored a goal in 46.2% of his career playoff games (48/104 GP), tied with Craig Simpson (31/67 GP; 46.2%) for the third-highest rate in NHL history, behind Mario Lemieux (58/107 GP; 54.2 %), Mike Bossy (60/129 GP; 46.5%) — Chris Johnston (@reporterchris) May 14, 2026

Nathan MacKinnon är alltså trea genom tiderna i den statistiska kategorin.

Colorado Avalanche är klara för konferensfinal och Stanley Cup-favoriten kommer där att ställas mot vinnaren mellan Vegas Golden Knights och Anaheim Ducks. I nuläget leder Vegas serien med 3-2 i matcher.

Source: Nathan MacKinnon @ Elite Prospects