Oväntade hjälten: ”Inte killen man blickar mot”

Isens kanske mest oväntade hjälte blev just det inatt. Brett Kulak, med sitt fjärde slutspelsmål någonsin, skickar Colorado Avalanche vidare.

– Den spelare jag är… jag är inte killen man blickar mot på bänken, säger backen efter 4–3-segern mot Minnesota Wild.

Brett Kulak möter media efter sitt OT-avgörande för Colorado Avalanche. Foto: Bildbyrån och X (skärmdump).

Över tolv år i NHL, varav sju förlängts efter grundserien, har Brett Kulak gjort fyra slutspelsmål. Men det fjärde, det kom mycket lägligt.

Efter att Marcus Johansson skickat in 1–0 redan efter 34 sekunder såg det femte mötet mellan Colorado Avalanche och Minnesota Wild ut att bli en spännande historia. Och mycket riktigt, bortalaget klev ifrån i första perioden, men tappade sedan 3–0 till 3–3. Kvitteringen stod Nathan MacKinnon för – med 83 sekunder kvar, och plötsligt väntade förlängning.

Väl där klev 32-årige backen, Brett Kulak, fram och satte 4–3. Ett mål som avgjorde serien till 4–1 i matcher.

– Man gillar att drömma om det, men den spelare jag är… jag är inte killen man blickar mot på bänken och säger ”gå ut och vinn matchen åt oss”, skämtar Colorado-backen när han sedan möter media.

– Det var en tuff serie, det är ett bra lag. Att vi spelade som vi gjorde och fick jobbet gjort… och för mig, ett speciellt mål i min karriär, självklart, fortsätter han.

Kulak har varit en del av Edmonton Oilers under fyra raka slutspel, men trejdades till Pittsburgh Penguins i december. Där blev det 25 matcher, och ett mål. Hans enda denna säsong, inför inatt, innan en ny trejd gick igenom i februari. Då till Colorado Avalanche. Backen har totalt kommit upp i 107 slutspelsmatcher inför den stundande conference-finalen.

