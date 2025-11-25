Nashville Predators general manager Barry Trotz var tydlig med sin passning till lagets toppspelare: ”I need fucking more, I need more!”.

Gensvaret: en brakförlust med 3–8 mot Florida Panthers – på hemmais – för NHL:s sämsta lag.

– Det är en väldigt akut situation, säger Filip Forsberg till NHL.com efter nattens tunga nederlag.

General managern Barry Trotz förväntar sig mer av Nashville Predators. Foto: AP Photo/George Walker IV

Nashville Predators hoppades att besöket i Stockholm härom veckan skulle ge dem ny energi till att vända på säsongen. Att döma av resultaten efter NHL Global Series är så inte fallet.

Trots att man fått tillbaka lagkaptenen Roman Josi efter en månads skadefrånvaro har förlusterna fortsatt att hopa sig. Efter 0–3 mot Colorado i hemkomsten åkte man i natt på en 3–8-förlust mot de regerande mästarna Florida Panthers hemma i Bridgestone Arena. Nederlaget kom bara dagar efter att general managern Barry Trotz varit väldigt tydlig med vad han förväntar sig av lagets ledande spelare i en intervju med lokaltidningen The Tennesean.

– Jag behöver en j*vla massa mer, jag behöver mer! lät han meddela.

Det fick han sannerligen inte i natt.

Nashville Predators är sämst i NHL

Nashville har bara vunnit en match på sina nio senaste – 2–1-vinsten mot Pittsburgh Penguins i Avicii Arena – och ligger sist i NHL med 16 inspelade poäng på 22 matcher.

– Det är en fruktansvärd match, säger Roman Josi till NHL.com.

– Redan från första perioden spelade vi bara dåligt. Jag vet inte, det är svårt att förklara. Vi gör en bra insats mot Colorado och så kommer vi tillbaka med det här. Jag önskar att jag visste varför, men det är oacceptabelt. Vi kan inte spela så här och tro att vi kan vinna.

Filip Forsberg gjorde ett av Nashvilles mål, hans nionde för säsongen, men hade inte mycket positivt att säga om insatsen.

– Det är en väldigt akut situation vi befinner oss i, säger Forsberg.

– Jag tyckte att vi spelade riktigt bra för två kvällar sedan mot [Colorado Avalanche], men sedan dyker vi upp som vi gjorde i den första perioden. De hade nog kunnat göra ett par mål till, även om det stod 4–2.

Florida fick mål från både Jesper Boqvist och Gustav Forsling. För den senare var det säsongens första mål och han adderade även en assist på Boqvists mål. Rollspelaren A.J. Greer, som inte är känd för sina offensiva kvalitéer, hade en fin afton med två mål och en assist.

Nashville–Florida 3–8 (2–4, 0–1, 1–3)

Första perioden: 0–1 (0.15) AJ Greer (Carter Verhaeghe, Seth Jones), 0–2 (5.44) Evan Rodrigues (Uvis Balinskis, Sam Reinhart), 1–2 (6.52) Filip Forsberg (Luke Evangelista), 2–2 (10.29) Fjodor Svetjkov (Ozzy Wiesblatt, Tyson Jost), 2–3 (11.26) Jesper Boqvist (Gustav Forsling, Sam Reinhart), 2–4 (15.39) Sam Bennett.

Andra perioden: 2–5 (21.24) Gustav Forsling (Mackie Samoskevich, Brad Marchand).

Tredje perioden: 3–5 (42.11) Nick Blankenburg (Michael Bunting, Erik Haula), 3–6 (44.53) AJ Greer (Carter Verhaeghe, Uvis Balinskis), 3–7 (48.35) Sam Reinhart (Evan Rodrigues, Aaron Ekblad), 3–8 (52.47) Carter Verhaeghe (AJ Greer).