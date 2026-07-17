Enas med tidigare stortalangen

Kirby Dach skriver på ett ettårskontrakt. Foto: Bildbyrån/Eric Bolte-Imagn Images.

Skador och en sjunkande offensiv produktion har gjort att Kirby Dach inte blivit den topp sex-forward Montreal Canadiens hoppades kunna få när de trejdade till sig stortalangen 2022. Men under 2026/27 kommer tredjevalet från NHL-draften 2019 att få en ny chans att visa upp sig.

Under torsdagen meddelade Canadiens att 25-årige Dach skrivit på en förlängning.

Det nya avtalet gäller över ett år och innehåller en lönetaksträff på 3,6 miljoner dollar. En knapp ökning från det fyraårskontrakt forwarden kommer ifrån med 3,36 per säsong. När detta nya avtal går ut nästa sommar kommer Dach att bli unrestricted free agent.

Kanadensaren lyckades inte slå igenom i Chicago Blackhawks, som valde honom 2019. I Montréal kom dock ett uppsving första året, med 38 poäng, men därefter blev det endast två framträdanden säsongen 2023/24.