Rasmus Dahlin markerar: ”Det får inte hända”

Montréal 5–1-vann efter Martin St. Louis tal i omklädningsrummet. Då var Rasmus Dahlin tydlig med vad han tyckte om Buffalos insats.

– Det är inte acceptabelt, säger svenske stjärnan till media när serien utjämnas till 1–1.

Rasmus Dahlin möter media efter förlusten mot Montréal.

Det blev en helt annat karaktär på möte nummer två i kvartsfinalen mellan Buffalo Sabres och Montréal Canadiens. Bortalaget klev upp till 2–0 inom fem minuter i den första perioden, och därifrån kom aldrig Rasmus Dahlin och gänget tillbaka i matchen. Det trots flertalet chanser i powerplay.

Efter slutsignalen för 1–5-förlusten var den svenske Norris Trophy-finalisten tydlig med sin åsikt.

– Det är inte acceptabelt, svarar han kort om insatsen och fortsätter om Alex Newhooks andra mål där Dahlin såg ut att kunna störa honom.

– Fel beslut, dåligt läst, det får inte hända. Imorgon är en viktig dag, vi har saker vi behöver prata om. Det här var inte okej från vår sida.

Just powerplay-spelet måste förenklas menar även Dahlin när han möter media.

– Jag kommer att vara arg i trettio minuter till nu. Sedan går jag och lägger mig och sover. Vi brukar bli bättre efter matcher som denna, så även om jag är sur just nu är jag positiv om framtiden, säger stjärnan om hur han laddar om.

Lyfte efter talet från Martin St. Louis

Alex Newhook blev den stora hjälten med sina två mål, men även Matheson, Carrier och Suzuki skrevs in i protokollet för Montréal.

Även Jakub Dobes, i mål, gjorde sitt för att komma in under skinnet på Buffalo. Vid ett litet bråk vid hans bur fick han med sig en motståndarklubba som han kastade ner i hörnet. Därefter bytte han och Rasmus Dahlin några ord, som ingen av dem ville dela med sig av efteråt.

Den stora nyckeln till den nya energin i Canadiens kom dock från Stanley Cup-mästaren Martin St. Louis, enligt Dobes.

– ”Marty” höll ett helt otroligt tal som jag kommer minnas resten av min karriär och framför allt under hela den här serien. Det fick igång oss och nu ser jag verkligen fram emot att åka tillbaka och spela inför fansen i Montreal, säger Dobes till Sportsnet.

