Efter omtalade flytten – gjorde poäng i debuten

Mitchell Marner till Vegas Golden Knights var den stora snackisen under lågsäsongen i NHL.

Nu har storstjärnan debuterat i sin nya klubb – och gjorde poäng direkt när laget vann över Utah Mammoth med 3-2 efter förlängning.

Mitchell Marner gick till Vegas inför den här säsongen.

Efter tio säsonger och över 700 matcher i Toronto Maple Leafs valde Mitchell Marner att lämna klubben när kontraktet gick ut i somras. Ny adress blev Vegas Golden Knights där 28-åringen skrev på ett stort åttaårs-kontrakt värt tolv miljoner dollar per säsong.

Det har därför varit stort fokus på honom under lågsäsongen.

I natt var det dags att debutera när Vegas ställdes mot Utah i en försäsongsmatch. Det var Utah som tog en 2-0-ledning efter att Dylan Guenther gjort mål i både den första och andra perioden.

Väl i den tredje trampade Vegas igång, och då kom också målen. Mitchell Marner spelade fram Jack Eichel til 2-1, hans första poäng i den nya klubben. Samme Eichel sköt sedan 2-2 med drygt fyra minuter kvar att spela. Något mer mål kom aldrig under ordinarie tid utan istället avgjorde Shea Theodore för Golden Knights i övertiden. Noterbart är att Jack Eichel spelade fram till det målet och hade alltså tre poäng i matchen.

Marner fick alltså även han skriva in sig i poängprotokollet omgående. Förra säsongen stod forwarden för 102 poäng på 81 matcher, vilket var hans bästa notering i NHL hittills.

