Mitch Marner tar bladet från munnen och berättar om sin tuffa tid i Toronto. Foto: James Guillory-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Frågan som många ställt sig under Vegas Golden Knights resa genom Stanley Cup-slutspelet har nu fått sitt svar.

Under klubbens avslutande medieträff på tisdagen fick Mitch Marner frågan om kommentaren om ”mörka tider” som han gjorde efter att Vegas slagit ut Colorado Avalanche i Western Conference-finalen.

– När jag sa det syftade jag på att psykisk hälsa är otroligt viktigt för mig. Det är det verkligen. Jag har försökt ta hand om min mentala hälsa under de senaste fem åren ungefär. Jag är väldigt tacksam över att jag hade fantastiska lagkamrater i Toronto som jag kunde prata med och uttrycka mig inför, precis som min familj – min bror, min mamma, pappa och min fru, säger Marner.

Mitch Marner om psykisk hälsa

Kommentaren syftade på hans tid i Toronto Maple Leafs, klubben han växte upp med att heja på och där han tillbringade de första nio åren av sin NHL-karriär. Trots att han var en av ligans mest spektakulära spelare blev han också en av de mest kritiserade, framför allt på grund av att produktionen i slutspelet ofta inte motsvarade förväntningarna.

– Det fanns väldigt mörka stunder där. Bara tanken på att spela hockey kunde kännas väldigt tung ibland. Det var som att befinna sig i ett mörkt hål. Jag är väldigt tacksam över att jag hade människor omkring mig som frågade hur jag mådde och förstod att jag gick igenom något svårt.

Marner betonade vikten av att våga prata om psykisk hälsa och att visa omtanke om människor i sin omgivning.

– Det är viktigt att alltid höra av sig till sina vänner, sin familj och människorna runt omkring sig.

Tog avstånd från sociala medier

En annan faktor som påverkade honom var de ständiga kommentarerna på sociala medier.

– Jag tror att psykisk hälsa diskuteras mer i dag, men fortfarande förbises på många sätt. Många av oss är beroende av sociala medier. Man ser kommentarer och saker som skrivs om en själv. De senaste två–tre åren har jag verkligen försökt ta avstånd från det och komma bort från det. Det har hjälpt mig mycket.

Han uppmanade också andra att söka stöd när livet känns svårt.

– Människor vill ha dig i sina liv. Man ska aldrig vara rädd för att prata om sina känslor, sina rädslor och det man går igenom. Jag är väldigt tacksam över att jag haft många människor att prata med.

Ny start i Vegas

Efter ett tungt avslut på tiden i Toronto har Marner fått en nystart i Vegas. Under första säsongen på sitt åttaårskontrakt tog han en något mindre framträdande roll i ett rutinerat lag – men i slutspelet var han en av turneringens stora stjärnor.

På 22 matcher noterades han för 10 mål och 19 assist, totalt 29 poäng, vilket var bäst av samtliga spelare i slutspelet. Han nämndes även som en möjlig kandidat till Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare.

Vegas föll dock på målsnöret i Stanley Cup-finalen mot Carolina Hurricanes, som vann serien med 4–2 i matcher.

– Att förlora gör ont. Det kommer nog att finnas kvar hos oss länge, kanske resten av livet. Men jag kommer också att minnas hur nära vi stod varandra som lag, hur mycket tillit och motståndskraft som fanns i gruppen. Ingen gav upp på någon annan, och det är något man verkligen uppskattar, säger Marner.