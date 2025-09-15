NHL-tränaren utreds av ligan – blir avstängd av klubben

NHL har under de senaste månaderna utrett Washington Capitals assisterande tränare Mitch Love.

Nu är 41-åringen avstängd av NHL-klubben.

Mitch Love.

Foto: Larry McDougal/AP/Alamy

Via ett inlägg på X meddelar Washington Capitals att man stänger av sin assisterande tränaren Mitch Love från klubbens verksamhet. Klubben skriver att beslutet grundar sig i att man ska invänta resultat från en utredning som genomförts av NHL.

Vad utredningen gäller är i dagsläget inte känt, mer än att det rör sig om Loves uppförande, rapporterar Washington Post.

Var toppkandidat till NHL-jobb

Enligt tidningen ska utredningen ha inletts i somras, då ligan ska ha fått ett brev som innehöll anklagelser rörande tränarens uppförande. Vid tidpunkten var 41-åringen en av de främsta tränarkandidaterna till de lediga tränarjobben i Seattle Kraken, Pittsburgh Penguins och Boston Bruins, rapporterar Washington Post.

Det var i samband med att Loves namn började nämnas i dessa sammanhang som ligan ska ha fått in brevet med anklagelser mot tränaren. Samtliga klubbar valde att gå i en annan riktning med sina rekryteringar, där Kraken anställde Lane Lambert, Penguins anställde Dan Muse och Bruins anställde Marco Sturm.

Washington vill inte kommentera ärendet vidare innan NHL:s utredning är genomförd, skriver klubben på X.