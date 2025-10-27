NHL-tränaren sparkas – utreds för våldsbrott

I mitten av september stängde Washington Capitals av assisterande tränaren Mitch Love till följd av en utredning.

Nu får tränaren sparken.

Enligt The Athletic utredes 41-åringen för våld i nära relation.

Mitch Love.

Washington Capitals assisterande tränare Mitch Love stängdes av i mitten av september sedan NHL påbörjat en utredning mot den 41-årige tränaren.



Då framgick det inte vad utredningen handlade om, mer än att det rörde sig om Loves uppförande. Nu har fler detaljer i utredningen kommit fram – varpå Love får sparken från NHL-klubben.



Mitch Love förnekar anklagelserna

I ett uttalande som The Athletic tagit del av förnekar Love anklagelserna.



– Även om jag är besviken på och inte håller med om NHL:s beslut, respekterar jag processen och accepterar både ligans slutsatser och Capitals beslut. Jag kommer fortsätta att samarbeta öppet under hela processen. Med det sagt förnekar jag helt anklagelserna mot mig och ser fram emot att återvända till sporten jag älskar så snart som möjligt, säger Love i uttalandet.



Under sommaren var Love toppkandidat till lediga huvudtränarjobb i NHL, däribland Seattle Kraken, Pittsburgh Penguins och Boston Bruins. Det var i samband med att hans namn började nämnas i dessa sammanhang som ligan ska ha fått ett brev med anklagelserna som riktas mot Love, varpå samtliga klubbar valde att gå en annan väg i sin tränarrekrytering.



41-åringen har varit assisterande tränare i Washington Capitals sedan sommaren 2023.