Avbräcket – finske storstjärnan skadad inatt

Miro Heiskanen utgick skadad mot Washington. Foto: AP Photo/John McDonnell

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Miro Heiskanen klev av efter sitt första byte i den andra perioden, då han tog emot en tackling från Washington-forwarden Justin Sourdif. Dallas Stars meddelade därefter att 27-åringen inte skulle komma tillbaka i matchen på grund av en överkroppsskada.

Hur allvarlig skadan är återstår att se, men ett längre skadeuppehåll skulle vara ett hårt slag för Dallas försvar.

Heiskanen har varit en av lagets viktigaste spelare under säsongsinledningen. Inför mötet med Washington hade han producerat tre mål och totalt elva poäng på 14 matcher. Han snittar dessutom hela 25 minuter och 58 sekunders istid per match.

Finländaren bildar förstapar med landsmannen Esa Lindell och är en central del av Stars defensiv. Förra säsongen spelade duon tillsammans i omkring 1 022 minuter, vilket var den sjunde högsta noteringen för ett backpar i NHL.

Heiskanen har också en nyckelroll i båda special teams-uppställningarna. Förra säsongen var han den enda spelaren i NHL som snittade över tre minuter per match i både powerplay och boxplay.

Tillbaka efter tung skadeperiod

Den nuvarande säsongen följer på en stark comeback efter att Heiskanen missat större delen av säsongen 2024/25 på grund av en knäskada som krävde operation – och som gjorde att han missade 4 Nations Face Off.

Under fjolåret svarade han för 63 poäng (9+54) på 77 matcher. Det placerade honom på nionde plats bland NHL:s backar i poängligan. Han var dessutom fyra i hela NHL sett till genomsnittlig istid med 25 minuter och 28 sekunder per match.

Heiskanen noterades även för personbästa 132 blockerade skott och hjälpte Finland att vinna OS-brons i Milano Cortina 2026. Där producerade han fem poäng på sex matcher och var den spelare i turneringen som hade högst genomsnittlig istid.

Seger för Dallas efter Robertsons hattrick

Den tredjevalde spelaren i NHL-draften 2017 har hittills samlat ihop 357 poäng på 566 NHL-matcher. Han är dessutom bara 13 assist från att nå milstolpen 300 i karriären.

Heiskanen har kontrakt med Dallas Stars till och med säsongen 2028/29. Det åttaåriga avtalet är totalt värt 67,6 miljoner dollar.

Trots skadan på Miro Heiskanen lyckades Dallas vinna matchen mot Washington med 6–5. Stjärnforwarden Jason Robertson blev stor segerorganisatör med ett äkta hattrick inom loppet av 5.20 i den andra perioden. Amerikanen hade även en assist på Roope Hintz matchvinnande 6–3-mål i den tredje perioden.

Washington – Dallas 5–6 (0–1, 3–4, 2–1)

Washington: Jordan Kyrou (5), Boone Jenner (6), Jakob Chychrun (2), Justin Sourdif (3), Ryan Leonard (5).

Dallas: Jason Robertson 3 (8), Joel Kiviranta (2), Mikko Rantanen (8), Roope Hintz (6).