Turerna kring Kirill Kaprizovs kontraktsförhandlingar tar ännu än vändning. Minnesota Wilds general manager Bill Guerin dementerar ryktena om att Kaprizov ska ha nobbat klubben.

– Jag tror fortfarande att vi är på en väldigt positiv plats med Kirill, säger Bill Guerin enligt Bardown.

Kirill Kaprizov är fortfarande intresserad av att stanna i Minnesota, menar Bill Guerin. Foto: Nick Wosika/Bildbyrån.

Vare sig Kirill Kaprizov blir kvar i Minnesota verkar högst oklart.

Under gårdagen kom uppgifter om att forwarden ska ha tackat nej till ett monstererbjudande som skulle göra honom till NHL:s bäst betalda spelare. Minnesotas general manager Bill Guerin dementerar nu de uppgifterna, och menar att klubben och Kaprizov fortfarande har goda relationer.

– Jag vet inte var de här sakerna kommer från. Jag vet två saker, de uppgifterna kommer inte från oss och de kommer inte från Kirills agent. Jag tror fortfarande att vi är på en väldigt positiv plats med Kirill.

Monsterbudet

Enligt uppgifter ska Minnesota Wild vara villiga att erbjuda Kaprizov ett avtal värt 1,2 miljarder kronor i dagens växelkurs. Ifall 28-åringen skulle krita på för Minnesota skulle det göra att han passerar Leon Draisaitl som NHL:s dyraste spelare genom tiderna.

Source: Kirill Kaprizov @ Elite Prospects