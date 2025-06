”Första tröjan jag fick var med Ovetjkin på ryggen”

Milton Gästrin blev Washington Capitals andra val i NHL-draften 2025.

Nu berättar MoDo-löftet att han redan är välbekant med klubben.

– Den första hockeytröjan jag någonsin fick var en Capitals-tröja med Ovetjkin på ryggen, säger han till NHL.com/sv.

Milton Gästrin och Alexander Ovetjkin. Foto: Washington Capitals/X och Bildbyrån /Geoff Burke.

Med val nummer 37, totalt i NHL-draften 2025, plockade Washington Capitals MoDo-löftet Milton Gästrin. Detta som andra valda spelare till klubben efter kanadensaren Lynden Lakovic (27:e valet i första rundan).



Det hela blev en lyckoträff för 18-åringen från Järveds IF då kopplingen till NHL-klubben funnits långt bak. Något han själv avslöjar strax efter spektaklet i Los Angeles.



– Det är otroligt roligt och häftigt. Jag har svårt att sätta ord på känslorna just nu. Capitals är ett häftigt lag som dessutom är väldigt bekant med. Den första hockeytröjan jag någonsin fick var en Capitals-tröja med Ovetjkin på ryggen, som jag fick i julklapp. Det är helt galet att jag nu har en tröja med mitt eget namn på och har chansen att få spela för laget, säger Gästrin till NHL.com/sv sent under lördagen.



Gästrin kan spela både center och forward, men har framförallt fina ledarskapsegenskaper. Något han inte minst visat upp som kapten för U16-, U17- och U18-landslaget genom åren.

Hoppas på tips från Ovetjkin: ”Världens bästa”

Nu hoppas Gästrin kunna utvecklas ytterligare, för att sedan dra på sig Capitals-tröjan.



– I NHL ser jag upp till en spelare som Gabriel Landeskog som krigar varje match och är stark i båda riktningarna. Och vad gäller förebilder i Capitals så hoppas jag såklart att jag en dag kan bli lika bra som Bäckström, säger han till NHL.com/sv och fortsätter om svensken:

– Jag har såklart tittat väldigt mycket på honom, en fantastisk spelare som betytt mycket för Capitals och svensk hockey. Nu ser jag fram emot att få träffa alla i organisationen och spelarna. Det är otroligt att jag nu kommer att tillhöra samma lag som Ovetjkin och jag hoppas kunna prata lite med honom.



Gästrin fortsätter sedan om en förhoppning att möjligen få lära sig av spelaren vars namn han hade på den där första hockeytröjan.



– Finns världens bästa målskytt på plats i laget så är det klart att jag kommer att försöka se och lära så mycket jag kan. Kanske kan Ovetjkin till och med ge mig lite tips för att lyfta mitt målskytte, säger han.