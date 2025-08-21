Efter missen – NHL-stjärnan riskerar jätteböter

Mikko Rantanen ansökte för sent om att ändra startdatumet på sin militärtjänstgöring i Finland.

Nu riskerar NHL-stjärnan en jätteböter, rapporterar Ilta-Sanomat.

Mikko Rantanen.

Foto: Jerome Miron/Imagn Images/Bildbyrån

Det var i april förra året som Mikko Rantanen skulle ha inställt sig för militärtjänstgöring hemma i Finland.

Colorado Avalanche, som Rantanen då tillhörde, var mitt uppe i slutskedet av NHL:s grundserie och skulle till att dra igång Stanley Cup-slutspelet, varpå Rantanen ansökte om att senarelägga startdatumet på tjänstgöringen. Ansökan godkändes – men trots det riskerar Rantanen en jätteböter.

Detta då ansökan inkommit för sent, rapporterar Ilta-Sanomat.

Kan straffas med dagsböter

Enligt den finska tidningen riskerar nu Rantanen en böter på mellan 56 500 euro och 84 750 euro, vilket motsvarar mellan 631 000 kronor och 946 000 kronor. Detta då åklagare yrkar på tio till 15 dagsböter som straff för Rantanens otillåtna frånvaro. Under säsongen 2023/24 tjänade Rantanen 9,5 miljoner dollar enligt Puckpedia och den gångna säsongen inkasserade Rantanen sex miljoner dollar i lön.

Rantanen trejdades från Colorado till Carolina Hurricanes i januari, innan han vid deadline i mars skeppades vidare till Dallas Stars där han tecknade ett nytt åttaårskontrakt värt 96 miljoner dollar, vilket motsvarar 920 miljoner kronor.

Den kommande säsongen tjänar Rantanen 15 miljoner dollar (143 miljoner kronor), vilket gör honom till den delat femte bäst betalde spelaren i NHL den kommande säsongen.