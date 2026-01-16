Mikael Backlund nobbades till OS av Sam Hallam. Nu har veteranen hittat en stark form i NHL – och är på väg mot en av karriärens bästa säsonger.

I Calgary Flames 3-1-seger mot Chicago Blackhawks blev det 1+1.

Mikael Backlund nobbades till OS – men leder Calgary Flames.

Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Trots ett starkt VM och en bra höst blev det inget OS för Mikael Backlund. Veteranen fick ingen plats i truppen och kan därmed ha gjort sina sista matcher i Sverige-tröjan. Samtidigt har han hittat en hiskelig form i NHL.

På de tre senaste matcherna har det blivit fem poäng. Totalt har 36-åringen gjort 33 poäng på 48 matcher den här säsongen. Om poängsnittet håller i sig kommer han att landa in på 56 poäng. En notering som hade tangerat hans bästa säsong i hela karriären. Den poängbästa säsongen han har gjort är 22/23 då det alltså blev 56 poäng.

Med andra ord är veteranen i ett av karriärens bästa stim.

I nattens match mot Chicago klev han fram med ett mål och en assist. Precis som i den förra matchen mot Columbus.

Efter att Nick Foligno gett Blackhawks ledningen spelade svensken fram Jegor Sjarangovitj till 1-1. Sedan satte han själv 2-1 i boxplay sex minuter in i matchen. Calgary försvarade sedan den ledningen hela vägen in i mål, där Matt Coronato fixade 3-1 i tom bur med en minut kvar att spela.

Source: Mikael Backlund @ Elite Prospects