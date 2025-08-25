Mikael Backlund har spelat hela sin NHL-karriär i Calgary Flames.

Nu hoppas han också få avsluta karriären i klubben, enligt Sportsnets Elliotte Friedman.

– Han har varit tydlig med att han vill spela hela sin karriär i Calgary, säger Friedman.

Mikael Backlund vill spela i Calgary Flames under resten av sin karriär. Foto: Bildbyrån

17 säsonger. 1 066 matcher. 563 poäng.

Mikael Backlund har spelat hela sin NHL-karriär i Calgary Flames och cementerat sig som en av klubbens största då endast Jarome Iginla har spelat fler matcher än svensken i Flames historia. Han är också sjua i klubbens totala poängliga genom tiderna.

Men nästa år löper 36-åringens kontrakt med Calgary Flames vilket har lett till spekulationer om hans framtid. Ska Backlund stanna kvar i Calgary? Trejdas för att få chansen att vinna Stanley Cup? Eller rent av återvända hem till Sverige?

Nu berättar Sportsnets insider Elliotte Friedman att Backlund bara har en tanke i sitt huvud, och det är att spela i Calgary Flames för resten av sin hockeykarriär.

– Han har ett år kvar på sitt kontrakt men han har sagt att han vill fortsätta spela efter att det kontraktet vill ta slut. Han har också varit tydlig med att han vill spela hela sin karriär i Calgary Flames. Det finns inga tvivel om det. Han skulle älska att vara en Flames-spelare resten av sin karriär och han har sagt att han vill spela i den nya arenan. Det är ett mål som han har. Backlund utforskar inga andra alternativ utan han är stolt över att vara i klubben och vill stanna för att spela kvar i Calgary, säger Friedman i podcasten ”32 Thoughts”.

Mikael Backlund har utgående kontrakt med Calgary Flames

Mikael Backlund kommer att vara 37 år gammal när kontraktet med Calgary Flames löper ut nästa år. Den nya hockeyarenan i Calgary, Scotia Place, väntas vara färdigbyggd till 2027 och redo för spel till säsongen 2027/28. Backlund skulle i sådana fall behöva skriva minst ett nytt tvåårskontrakt (eller två ettårskontrakt) för att stanna kvar i Flames till han får spela i den nya arenan i staden.

Sedan 2023 är Mikael Backlund lagkapten för Calgary Flames och under förra säsongen stod han för 32 poäng på 76 matcher. Han var sedan med och spelade Hockey-VM med Tre Kronor där han stod för nio poäng på nio matcher.

Hemma i Sverige har Mikael Backlund spelat för moderklubben Västerås IK i HockeyAllsvenskan, men enligt de nya uppgifterna ser en återkomst till VIK inte ut att vara aktuell för Backlund i framtiden.

