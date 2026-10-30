Love Härenstam spikade igen på Gotland.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Södertälje SK knep en målsnål men viktig seger borta mot Visby/Roma HK på fredagskvällen. Matchhjälte blev målvakten Love Härenstam som spikade igen fullständigt när SSK vann med 1–0 inför 1 509 åskådare i Visby Ishall.

Trots att Visby/Roma skapade ett massivt tryck och vann skottstatistiken klart lyckades hemmalaget aldrig få hål på Love Härenstam. Den första perioden slutade mållös, men tidigt i den andra perioden föll matchens enda mål.

Efter 24.58 slog Philip Lantz till och satte 0–1 för gästerna, framspelad av Roope Laavainen och Daniel Norbe.

Visby/Roma låg på hårt för en kvittering i den tredje perioden och sköt hela 15 skott på mål. Hemmalaget tog även ut målvakten Joona Voutilainen i slutskedet, men Södertälje höll undan tack vare Love Härenstam som stoppade samtliga 35 skott och noterades för en 100-procentig räddningsprocent.

Matchfakta Visby/Roma – Södertälje

Visby/Roma HK – Södertälje SK 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

Första perioden:

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Andra perioden:

0–1 (24.58) Philip Lantz (3) (Roope Laavainen, Daniel Norbe)

Tredje perioden:

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Skott: 35–18 (11–9, 9–8, 15–1)

Räddningsprocent: Visby/Roma 94,44% (17/18), Södertälje 100,00% (35/35)

Utvisningsminuter: Visby/Roma 2 min (1x2), Södertälje 6 min (3x2)

Powerplay: Visby/Roma 0,00% (0/3), Södertälje 0,00% (0/1)

Publik: 1 509 (Visby Ishall)