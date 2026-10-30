Eero Teräväinen gjorde båda målen för Karlskoga.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

BIK Karlskoga tog en tung trepoängare hemma i Nobelhallen mot Nybro Vikings IF på fredagskvällen. I en grinig och kampfylld drabbning klev försvararen Eero Teräväinen fram som stor matchhjälte med två mål i numerärt överläge när Värmlandslaget vann med 2–1 inför 2 147 åskådare.

Gästerna från Småland inledde målskyttet i den första perioden när Sander Vold Engebråten satte 0–1 efter 16.57, framspelad av Gabriel Säll och Joel Kant. Glädjen blev dock kortvarig för Nybro. Drygt två minuter senare, efter en period präglad av ett flertal utvisningar och känslor på isen, kvitterade Eero Teräväinen till 1–1 i powerplay.

I mitten av den andra perioden slog Teräväinen till igen i spel fem mot fyra. Hans andra mål för kvällen, med assist från Henrik Björklund och Carson Golder, betydde 2–1 till hemmalaget.

Nybro pressade på för en kvittering i den tredje perioden och tog även ut målvakten Hugo Ollas i slutskedet, men BIK Karlskoga höll undan. Olof Lindbom storspelade i BIK-målet och stoppade 24 av 25 skott, vilket innebar en räddningsprocent på 96,00 procent.

Matchfakta BIK Karlskoga – Nybro Vikings

BIK Karlskoga – Nybro Vikings IF 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)

Första perioden:

0–1 (16.57) Sander Vold Engebråten (2) (Gabriel Säll, Joel Kant)

1–1 (19.26) Eero Teräväinen (2) (Oscar Lawner, Carson Golder) PP1

Andra perioden:

2–1 (30.40) Eero Teräväinen (3) (Henrik Björklund, Carson Golder) PP1

Tredje perioden:

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Skott: 25–25 (8–9, 7–8, 10–8)

Räddningsprocent: BIK Karlskoga 96,00% (24/25), Nybro 92,00% (23/25)

Utvisningsminuter: BIK Karlskoga 17 min, Nybro 19 min

Powerplay: BIK Karlskoga 50,00% (2/4), Nybro 0,00% (0/4)

Publik: 2 147 (Nobelhallen)