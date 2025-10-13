Zibanejad rånad på mål: ”Gör mål nio gånger av tio”

New York Rangers blev nollade i nattens 0–1-förlust mot Washington Capitals.

Detta efter att Mika Zibanejad blivit rånad på ett mål i den andra perioden.

– Jag kan säga att jag säkert gör mål åtta eller nio gånger av tio på den där, säger Zibanejad.

Mika Zibanejad rånades av Charlie Lindgren.

Foto: Alamy & X/Skärmdump

New York Rangers kammade noll i nattens möte med Washington Capitals.



Bortalaget lyckades vinna med 1–0 sedan Anthony Beauvillier styrt in matchens enda mål i den andra perioden, men innan dess hade hemmalaget en gyllene chans att ta ledningen i matchen via Mika Zibanejad.



Tillsammans med storstjärnan Artemij Panarin kom svensken i en två-mot-ett-situation, där Panarin spelade över pucken till Zibanejad som bara skulle till att lägga in ledningsmålet bakom Charlie Lindgren. Då stod Washington-målvakten för en sylvass sidledsförflyttning och rånade Zibanejad på målet med sin plockhandske.



– Jag kan säga att jag säkert gör mål åtta eller nio gånger av tio på den där. Nu gör han den räddningen. Det var en bra räddning, säger Zibanejad till NHL.com.

Räddade 35 skott i matchen

Lindgren själv var rätt nöjd med sin räddning på den svenske stjärnan.



– Det var två riktigt bra spelare som kom i en två-mot-ett-situation, så då är det aldrig enkelt. Panarin stod för en fin passning och Zibanejad fick en bra träff. Jag kände att jag fick en bra bit av pucken i plockhandsken, men jag tyckte mig se något gå in i målet. Jag vet inte vad det var. Sedan tittade jag ned i min plockhandske och såg pucken där, så jag är nöjd med det, säger Lindgren.



Washington-målvakten stod för 35 räddningar i matchen och var således en förgrundsfigur för Capitals i bortasegern.



– Han var vår bästa spelare. Om han inte hade varit där så hade vi nog inte lämnat den här arenan med två poäng, säger målskytten Anthony Beauvillier.



New York Rangers – Washington Capitals 0–1

New York Rangers: –

Washington: Anthony Beauvillier (1).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.

