Tidigare har de varit givna – men nu tar de inte plats alls.

Mika Zibanejad och Elias Pettersson ratas av experterna när NHL:s 20 bästa centrar utses.

Mika Zibanejad och Elias Pettersson platsar inte på listan över NHL:s bästa centrar. Foto: Bildbyrån

För bara ett par år sedan var både Elias Pettersson och Mika Zibanejad självklara bland de bästa centerspelarna i NHL. Men efter att de båda har haft ett par tyngre år med nedåtgående form har svenskarna tappat i anseende.

När NHL Networks hockeyexperter plockar ut de 20 bästa centrarna i NHL inför den kommande säsongen, 2025/26, finns då varken Pettersson eller Zibanejad med utan de anses inte vara bland topp 20. I stället kommer spelare som Macklin Celebrini, Sam Bennett, Tage Thompson, Roope Hintz, Tim Stützle och Dylan Larkin före de svenska stjärnorna.

Etta på listan är, föga förvånande, Connor McDavid och övriga på prispallen är Nathan MacKinnon och Leon Draisaitl.

Mika Zibanejad och Elias Pettersson hade tunga säsonger i NHL

För två år sedan spelade både Mika Zibanejad och Elias Pettersson på toppen av sina förmågor då de båda stod för sin bästa säsong i karriären 2022/23. Pettersson gjorde 39 mål och 102 poäng på 80 matcher för Vancouver Canucks vilket gjorde att han kom tia i NHL:s poängliga. Zibanejad hade en snarlik säsong med 39 mål och 91 poäng på 82 matcher med New York Rangers och var tredje bäst av alla svenskar i NHL den säsongen.

Därefter har det dock gått tyngre för stjärnduon. Mika Zibanejad gick från 39 mål och 91 poäng 22/23 till 26 mål och 72 poäng säsongen 2023/24. I fjol gick det tyngre för Zibanejad som gjorde 20 mål och 62 poäng och stundtals var hårt kritiserad. Han hade dock sedan ett starkt VM med Tre Kronor i maj. Elias Pettersson hade ändå en stark säsong 2023/24 då han gjorde 34 mål och 89 poäng på 82 matcher. Men i slutspelet 2024 försvann han nästan helt och noterades bara för 1+5 på 13 matcher. Förra säsongen var sedan jobbig för ”EP40” som fick motta tuff kritisk och bara noterades för 15 mål och 45 poäng på 64 matcher. Han var också direkt svag för Tre Kronor under 4 Nations och gick poänglös från turneringen.

Det återstår att se om Zibanejad och Pettersson kan studsa tillbaka nästa säsong.

De 20 bästa centrarna – enligt NHL Network

20. Sam Bennett, Florida Panthers

19. Macklin Celebrini, San Jose Sharks

18. Tage Thompson, Buffalo Sabres

17. Roope Hintz, Dallas Stars

16. Tim Stützle, Ottawa Senators

15. Dylan Larkin, Detroit Red Wings

14. Nico Hischier, New Jersey Devils

13. Sebastian Aho, Carolina Hurricanes

12. Robert Thomas, St. Louis Blues

11. Jack Hughes, New Jersey Devils

10. Nick Suzuki, Montréal Canadiens

9. Mark Scheifele, Winnipeg Jets

8. Brayden Point, Tampa Bay Lightning

7. Auston Matthews, Toronto Maple Leafs

6. Jack Eichel, Vegas Golden Knights

5. Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

4. Aleksander Barkov, Florida Panthers

3. Leon Draisaitil, Edmonton Oilers

2. Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

1. Connor McDavid, Edmonton Oilers