Michael McCarron blir långvarig i Minnesota Wild.

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Förra året var Michael McCarron med och vann ett historiskt VM -guld med USA i Stockholm.

Under årets säsong var 31-åringen sedan med om en trejd för andra gången i sin NHL -karriär. McCarron lämnade Nashville Predators efter sex år och skeppades i stället iväg till Minnesota Wild för att bidra med tyngd till topplaget. Efter trejden stod McCarron för fem poäng på 20 matcher under slutet av grundserien. I slutspelet noterades han därefter för 2+2 på elva matcher innan Wild blev utslagna av Colorado Avalanche .

Nu står det klart att Michael McCarron också kommer att stanna i Minnesota Wild för de kommande åren.

Michael McCarron förlänger med Minnesota Wild

Amerikanen hade ett utgående kontrakt och skulle ha kunnat bli free agent i NHL. Under tisdagskvällen bekräftar dock Minnesota att de har enats om ett nytt avtal med McCarron.

Parterna har kommit överens om ett sexårskontrakt som har en lönetaksträff på 3,33 miljoner dollar, vilket motsvarar en årslön i snitt på 31,5 miljoner kronor. Avtalets totala värde blir då nästan 20 miljoner dollar eller drygt 189 miljoner kronor. I kontraktet finns det också en fullständig no movement-klausul för de tre första åren vilket innebär att McCarron inte kan bli trejdad utan sitt eget godkännande först.

Michael McCarron draftades av Montréal Canadiens i NHL-draftens första runda 2013. Han hade däremot svårt att etablera sig i Montréals NHL-lag utan tillbringade flera år i farmarlaget innan han trejdades till Nashville Predators. Där spelade han till slut till sig en ordinarie NHL-plats och stod för karriärens bästa säsong 2023/24 med tolv mål och 22 poäng på 70 matcher. McCarron är främst känd för sitt tuffa spel och den nästan två meter långa forwarden hade över 100 utvisningsminuter både säsongen 2023/24 och 2024/25. Den gångna säsongen stannade han däremot "bara" på 93 utvisningsminuter.