Vinner första matchen – sju år efter debuten

Michael DiPietro.

Foto: Bailey Hillesheim/AP/Alamy

Redan som 19-åring debuterade Michael DiPietro i NHL , då han släppte in sju mål för Vancouver Canucks i en storförlust mot San Jose Sharks. Sedan dess har målvakten fått spela enstaka matcher de senaste sex säsongerna, innan han den här säsongen slutligen slog sig in i Boston Bruins som en av två målvakter.

I natt, sju år och åtta månader efter sin debutmatch i februari 2019, kom den första NHL-vinsten för DiPietro.

"Alla är så glada för hans skull"

Elias Lindholm stod för det matchvinnande målet när Boston vände ett 0–2-underläge till en 4–4-seger mot Anaheim Ducks , medan DiPietro stoppade 25 av 27 skott i segermatchen.

– Alla är så glada för hans skull just nu. Han stod för en fantastisk insats… Han var förmodligen den främsta anledningen till att vi vann i dag, säger tränaren Marco Sturm om DiPietro .

DiPietro blev därmed den blott andra målvakten i Bruins historia att säkra sin första vinst i karriären efter sin 27-årsdag. Han gör förre stjärnmålvakten Tim Thomas sällskap, då amerikanen inte vann sin första match i ligan förrän vid 28 års ålder i en match mot Edmonton 2022.

Michael DiPietro stoppade 25 av 27 skott.

Foto: Ryan Sun/AP/Alamy

Stort målvaktslöfte som junior

Michael DiPietro var under sina juniorår i OHL framburen som ett stort målvaktslöfte och var den tredje målvakten och den förste kanadensiske målvakten att väljas i NHL-draften 2017, där bara Jake Oettinger (Dallas) och Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo) valdes före DiPietro när Vancouver lade vantarna på målvakten.

Som 18-åring blev DiPietro uttagen i det kanadensiska VM-laget och som 19-åring debuterade han i Vancouver Canucks. Han spelade ytterligare två matcher för Vancouver, innan han hösten 2022 trejdades till Boston Bruins tillsammans med svenske Jonathan Myrenberg i utbyte mot Jack Studnicka.

Utsågs till AHL:s bästa målvakt förra säsongen

DiPietro spelade uteslutande farmarlagshockey i Boston, där han säsongen 2022/23 spelade ECHL-hockey i Maine Mariners, innan han förra säsongen fick göra ett sex minuter långt inhopp mot Columbus. Under förra säsongen gjorde DiPietro succé i farmarligan med Providence Bruins, där han vann 34 av 45 matcher och noterades för en räddningsprocent på 93,0 procent vilket resulterade i att han utsågs till AHL:s bästa målvakt under fjolårssäsongen.

I början av oktober gjorde DiPietro sin första start i NHL på över fyra år och i natt kom första segern i NHL – över sju år efter debuten.

– Det har varit en lång väg hit… Den här segern betyder lite extra, säger DiPietro .



Anaheim Ducks – Boston Bruins 2–4

Anaheim: Tim Washe (2), Beckett Sennecke (5).

Boston: Frederic Brunet (1), David Pastrnak (3), Elias Lindholm (2), Matthew Poitras (3).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.