Succén fortsätter för "MBN" – skrev historia i natt

Michael Brandsegg-Nygård har varit ett stort utropstecken under en turbulent säsongsinledning för Detroit Red Wings. Medan Dylan Larkin försöker strejka sig bort från klubben och Simon Edvinsson fortfarande inte har något nytt kontrakt med Red Wings, har den norske forwardstalangen visat framfötterna.
I natt spelade "MBN" en nyckelroll när Red Wings lyckades bortabesegra Florida Panthers genom att stå för ett mål och en assist i 5–3-segern.
– Det här är en tuff arena att spela i. De spelade hårt, men vi gjorde samma sak tillbaka. Vi gjorde en bra match, var stabila i defensiven och tog chanserna vi fick, säger Brandsegg-Nygård till NHL.com.
Michael Brandsegg-Nygård skriver norsk NHL-historia
21-åringen har gjort tio poäng på de 15 inledande matcherna den här säsongen och ligger på en delad tredjeplats i poängligan för rookiespelare i NHL, en poäng bakom draftettan Gavin McKenna och två poäng bakom ligans poängbästa rookie i Bostons forward James Hagens.
Han är den blott tredje Red Wings-rookien under de senaste tio åren som gjort tio poäng på 15 matcher eller färre, där han nu är i sällskap med Lucas Raymond (tio på elva matcher 2021/22) och Moritz Seider (tio på tolv matcher 2021/22).
Med nattens 4–2-mål mot Panthers, som blev det matchvinnande målet i 5–3-segern, blev Brandsegg-Nygård dessutom den yngste norska spelaren i NHL:s historia att göra ett matchvinnande mål i ligan.
Jacob Markström tillbaka efter skadefrånvaron
Lucas Raymond och Viktor Arvidsson noterades för varsitt assist i Detroits 5–3-seger i natt, medan Jacob Markström räddade 24 av 28 skott i sin comeback mellan Panthers stolpar efter att ha missat fem matcher till följd av en överkroppsskada.
Florida Panthers – Detroit Red Wings 3–5
Florida: Sam Reinhart (8), Aaron Ekblad (1), Sam Bennett (4).
Detroit: Carter Mazur (1), Alex DeBrincat (7), Justin Faulk (3), Michael Brandsegg-Nygård (3), Emmitt Finnie (7).
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