Succén fortsätter för "MBN" – skrev historia i natt

Michael Brandsegg-Nygård (vänster) skrev norsk NHL-historia i natt.

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Michael Brandsegg-Nygård har varit ett stort utropstecken under en turbulent säsongsinledning för Detroit Red Wings . Medan Dylan Larkin försöker strejka sig bort från klubben och Simon Edvinsson fortfarande inte har något nytt kontrakt med Red Wings, har den norske forwardstalangen visat framfötterna.

I natt spelade "MBN" en nyckelroll när Red Wings lyckades bortabesegra Florida Panthers genom att stå för ett mål och en assist i 5–3-segern.

– Det här är en tuff arena att spela i. De spelade hårt, men vi gjorde samma sak tillbaka. Vi gjorde en bra match, var stabila i defensiven och tog chanserna vi fick, säger Brandsegg-Nygård till NHL.com .

Michael Brandsegg-Nygård skriver norsk NHL-historia

21-åringen har gjort tio poäng på de 15 inledande matcherna den här säsongen och ligger på en delad tredjeplats i poängligan för rookiespelare i NHL, en poäng bakom draftettan Gavin McKenna och två poäng bakom ligans poängbästa rookie i Bostons forward James Hagens.

Han är den blott tredje Red Wings-rookien under de senaste tio åren som gjort tio poäng på 15 matcher eller färre, där han nu är i sällskap med Lucas Raymond (tio på elva matcher 2021/22) och Moritz Seider (tio på tolv matcher 2021/22).

Med nattens 4–2-mål mot Panthers, som blev det matchvinnande målet i 5–3-segern, blev Brandsegg-Nygård dessutom den yngste norska spelaren i NHL:s historia att göra ett matchvinnande mål i ligan.

Jacob Markström tillbaka efter skadefrånvaron

Lucas Raymond och Viktor Arvidsson noterades för varsitt assist i Detroits 5–3-seger i natt, medan Jacob Markström räddade 24 av 28 skott i sin comeback mellan Panthers stolpar efter att ha missat fem matcher till följd av en överkroppsskada.



Florida Panthers – Detroit Red Wings 3–5

Florida: Sam Reinhart (8), Aaron Ekblad (1), Sam Bennett (4).

Detroit: Carter Mazur (1), Alex DeBrincat (7), Justin Faulk (3), Michael Brandsegg-Nygård (3), Emmitt Finnie (7).



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