Michael Brandsegg-Nygård är en av NHL:s hetaste rookies.

Foto: Bildnyrån/Montage

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När Detroit Red Wings draftade Michael Brandsegg-Nygård som 15:e spelare totalt i NHL-draften 2024 visste klubben att de fick en forward som nästan var NHL-klar. Hans tvåvägsspel var moget, spelsinnet solitt och han visste hur man avlossar ett skott bättre än de flesta i sin ålder.

Men var det någon som förväntade sig att han skulle producera i en poängtakt för över 50 poäng under sin första NHL-säsong?

Michael Brandsegg-Nygård gör succé i NHL som rookie

Den norske stjärnan har fått en otrolig start i Detroit. Förra säsongen stod han för en poäng på 14 matcher för NHL-laget, men spelade mest i AHL med Grand Rapids Griffins där det blev 20 mål och 44 poäng. Men i år har siffrorna varit långt bättre än förväntat. Bronsmedaljören från VM 2026 står på åtta poäng efter tolv matcher, kryddat med tre matcher där han gjort mer än en poäng. Han gick poänglös i tre av de fyra senaste matcherna, men är ändå på väg mot 56 poäng den här säsongen.

"MBN" har redan spräckt alla förväntningar med råge. Och det som är så fascinerande är att hans spel inte ens handlar om att driva offensiven. Visst, Brandsegg-Nygård kan skapa lägen av hög kvalitet, men han är ännu farligare utan puck.

Michael Brandsegg-Nygård har tagit sig till NHL via Skellefteå och Mora.

Foto: Bildbyrån

För det första tacklar han allt som rör sig. Kiefer Sherwood satte rekord för flest tacklingar under en säsong med 462 stycken säsongen 2024/25. Jakov Trenin tog andraplatsen med 413 i Minnesota förra året. Just nu är Brandsegg-Nygård på väg mot 378 över en hel säsong – vilket skulle placera honom som fyra bakom Jeremy Lauzon (383 tacklingar säsongen 2023/24). Det finns fortfarande gott om tid där Brandsegg-Nygårds poängproduktion kan dala en aning, men han kan bli den enda spelaren i sällskapet som når över 370 tacklingar och 45 poäng under samma säsong.

MBN delar tredjeplatsen i poängligan för rookies – men titta bara på namnen runt omkring honom. Alla förväntade sig att James Hagens, Ivar Stenberg, Trevor Connelly och Gavin Mckenna skulle finnas med i toppen av poängligan för nykomlingar. Men MBN, som aldrig tidigare gjort mer än 44 poäng på någon nivå, förväntades snarare vara ett komplett hot som gjorde större nytta i verkligheten än i fantasy-hockeyn. Vi rankade honom som nummer 15 på vår Calder Trophy-ranking inför säsongen – men nu är han betydligt närmare topp tre.

Siffrorna bakom MBN:s fina start

Men rent realistiskt gör han lite av allt. Red Wings-fansen ville ha en forward som kunde dela ut tunga tacklingar och sprida skräck bland motståndarna på ett konsekvent sätt. Och det gör han, samtidigt som han fortsätter att vara ett offensivt vapen. Brandsegg-Nygård toppar laget med 2,9 poäng per 60 minuter i fem mot fem (där det hjälper att han spelar i andrakedjan) samtidigt som han skapar utrymme för alla andra. Han är en klassisk powerforward i ordets rätta bemärkelse, samtidigt som han är stark i defensiven. Brandsegg-Nygård är tvåa bland samtliga Red Wings-forwards med minst sju spelade matcher när det gäller förväntade insläppta mål per 60 minuter på -0.42 (där minus är någonting bra i det här fallet).

Brandsegg-Nygård har främst spelat tillsammans med Alex DeBrincat och Emmitt Finnie i Detroits andrakedja, och den trion har en andel förväntade mål framåt på 62,2 procent. Det räcker till en tiondeplats i NHL för kedjor som spelat minst 60 minuter tillsammans i år. MBN:s närvaro har gjort trion oerhört farlig; DeBrincat är avslutaren, Finnie är energispelaren och MBN är den som gör livet surt för alla andra.

Brandsegg-Nygård imponerar stort i Detroit under säsongsstarten.

Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Det som gör Brandsegg-Nygård så intressant är hur svårstoppad han gör sig själv. Han är en av de mest aktiva skridskoåkarna där ute och rör sig i full fart matchen igenom. Om han vill flytta på dig, då gör han det. Och med det skottet han besitter, i kombination med ett fint spelsinne och god puckhantering, finns det massor av verktyg här med stor potential för framtiden. Brandsegg-Nygård kan inte bara få iväg ett bra skott, han är också en utmärkt framspelare. Han snittar 8,35 skott per 60 minuter i fem mot fem – vilket ger en tredjeplats i Red Wings.

Norrmannen motbevisar kritikerna i Detroit Red Wings

Defensivt finns det oerhört mycket att älska. Brandsegg-Nygård väljer konsekvent smarta vinklar för att neutralisera omställningshot samtidigt som han håller klubban aktiv för att stänga passningsvägarna. Han agerar nästan som en center i defensiva zonen, där han ständigt åker hem för att jaga motståndare och krympa ytor. Brandsegg-Nygård är en välbalanserad skridskoåkare med ett kraftfullt skär när han väl fått upp farten, och hans skridskoteknik gör att han kan vända bort motståndare rent längs sargerna. Hans snabbhet i första skäret är som bäst medelmåttig, men han väger upp det genom att vara fysiskt dominerande, och det fungerar alldeles utmärkt.

– Han är en spelare som man vill ha i sitt lag. Han gillar att skjuta, är en fantastisk skridskoåkare och kan passa pucken riktigt bra. Han spelar tufft med kroppen och skapar mycket energi, sade Anaheim Ducks-löftet och landsmannen Stian Solberg inför NHL-draften 2024.

Red Wings befinner sig i en... intressant sits i år. Laget har fått en svängig start, men har en realistisk chans att nå en wildcard-plats. Dessutom svävar fortfarande följetongen kring Dylan Larkin över dem utan något tydligt slut i sikte. Men det råder ingen tvekan om att MBN har gjort det här laget betydligt farligare den här säsongen. Han hade en del barnsjukdomar under sin begränsade tid på isen i fjol, men ser redan ut som en permanent beståndsdel i Detroits topp sex.

Siffrorna är bra, det man ser med blotta ögat är bra – hajpen är således fullt befogad. All hans offensiv har dessutom kommit i spel fem-mot-fem. Visst, Red Wings klev in i säsongen utan någon spetsforward i systemet. Men Brandsegg-Nygård verkar sannerligen motbevisa kritikerna just nu.