Mejlet skapade kaos i NHL

Ett mejl från Washington Capitals skapade kaos under ett par timmars tid. Sen skickade klubben själva ut en ny kommuniké – där innehållet i mejlet dementerades.

Washington Capitals skickade under torsdagen ut ett mejl till sina säsongskortsinnehavare, med en guide över 2025 och nästkommande säsong. Under rubriken oktober skrev man: ”The start of Capitals hockey and Alex Ovechkins final NHL season”.

Alex Ovetjkin fyller under hösten 40 år, han har ett utgående kontrakt och han har ju dessutom nu slagit Wayne Gretzkys målrekord – så snacket om att nästa säsong kommer bli hans sista i NHL har funnits ett tag. Men något officiellt besked har inte kommit. Därför slog mejlet till Capitals säsongskortsinnehavare ner som en bomb. Nyheten basunerades ut på flera tunga nyhetssidor och beskedet skapade kaos på sociala medier.

Skärmdump från mejlet.

Washington Capitals dementerade innehållet

Men bara ett par timmar efter att mejlet skickades ut kom en dementi från Washington Capitals.

”Inget beslut har fattats om Alex Ovetjkins framtid efter NHL-säsongen 2025/26. Ett mejl som skickades från en person inom avdelningen för företagsförsäljning, antydde av misstag att nästa år skulle vara Alex Ovetjkins sista år”, skrev Capitals på sina sociala medier.

Aleksandr Ovetjkin har gjort 897 mål i NHL och ytterligare 77 mål i slutspelssammanhang. Han vann år 2018 Stanley Cup med Washington Capitals.

På senare år har ryssen också fått ta emot massiv kritik för sina täta band till Rysslands president Vladimir Putin.

