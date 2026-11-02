McDavid förlänger sviten - slår nya rekord

Connor McDavid passerar Wayne Gretzky. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Connor McDavid fortsätter ånga på i jakten på poängrekordet. I natt kom två (1+1) nya poäng när hans Edmonton Oilers besegrade New York Rangers med 4-1.

McDvid inledde målskyttet redan efter 50 sekunder, och noterades därmed för sitt 418 mål i Oilers. En siffra som tar hon förbi Glenn Anderson och upp på fjärde plats i Oilers skytteliga genom tiderna, bakom Wayne Gretzky (583), Jari Kurri (474) och dagens kedjekamrat Leon Draisaitl (446).

McDavid bättre än Gretzky

Ett poängrekord som McDavid nu övertar från "The Great One" är snabbast till 30 assist. I Madison Square Garden kom McDavids 30 assist i den 15 matchen för säsongen, en match snabbare än Gretzkys tidigare rekord-notering på 16 matcher.

McDavid har nu alltså noterats för minst en assist i säsongens samtliga 15 matcher.

– Jag försöker bara fokusera på det jag behöver göra inom systemet. Resultaten har kommit som en följd av att hela laget spelar bra. När laget vinner matcher kommer sådana individuella prestationer också, och jag har definitivt dragit nytta av ett fantastiskt lagspel, säger McDavid.

Edmontons 4-1-seger innebar tredje raka segern och den sjunde raka bortasegern.

För New York Rangers och Mika Zibanejad går det tyngre just nu. "Blueshirts" inkasserade sin fjärde raka förlust.

– Vi fick ingen bra start, men jag tycker att arbetsinsatsen fanns där. I den andra perioden spelade vi snabbare och skapade chanser, men lyckades inte ta vara på dem. Vi måste bli bättre på vissa detaljer i vårt spel, säger Mika Zibanejad som noterades för en assist i matchen.

New York Rangers - Edmonton Oilers 1-4 (0-2, 1-1, 0-1)

New York Rangers: Pavel Dorofeyev

Edmonton Oilers: Colton Dach (2), Connor McDavid, Evan Bouchard