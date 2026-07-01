Efter genombrottet - trejdas till Nashville

Mavrik Bourque lämnar Dallas för Nashville.

Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images / USA Today Sports

Efter två starka säsonger i AHL med Texas Stars klev Mavrik Bourque förra säsongen in i NHL och Dallas Stars på allvar. Det blev då 25 poäng på 73 matcher i ligan. Den här säsongen tog han sedan nästa steg och blev en producerande forward i topplaget.

Med 41 poäng på 82 matcher etablerade han sig som en stark secondary scoring-spelare.

Nu har han däremmot blivit trejdad. Enligt Pierre LeBrun blir det nästa säsong spel i Nashville. Predators har valt att knyta till sig forwarden i utbyte mot draftval. 24-åringen sitter på ett utgående kontrakt men är en så kallad "restricted free agen" vilket innebär att Nashville nu har rättigheterna till honom.

I utbyte får de ge upp backen Ilja Ljubusjkin samt ett val i andra rundan 2027 och tredje rundan 2028.

Ska en annan klubb blanda sig i hans framtid måste de lämna ett så kallat offer sheet, något som är ytterst ovanligt i NHL.

Mavrik Bourque var en stjärna i QMJHL under sina juniorår. 2020 valde Dallas också att drafta honom som spelare nummer 30. Säsongen 20/21 var han med i Kanadas junior-VM-lag, det blev då tre poäng på två matcher innan turneringen avbröts med hänvisning till corona-pandemin.