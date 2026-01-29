Efter hattricket – svensken skadad

Mattias Ekholm stod för ett hattrick i senaste matchen mot Anaheim Ducks. Men nu kan Edmonton Oilers svenska backrese tvingas vila. Det finns frågetecken för veteranen inför nattens möte med San Jose Sharks, rapporterar Sportsnet.

Mattias Ekholm. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Mattias Ekholm hade en av sina bästa NHL-matcher i karriären när han stod för ett hattrick – karriärens första – i Edmonton Oilers 7–4-seger mot Anaheim Ducks tidigare i veckan.

Men det ser också ut som om 35-åringen drabbades av en skada i samma match.

Oilers coach Kris Knoblauch uppger att Ekholm är dag-till-dag med en ospecificerad skada. Den rutinerade backen deltog därför inte på lagets träning under onsdagen.

Laget ställs i natt mot San Jose Sharks hemma i Rogers Place och det är osäkert om Ekholm kommer att kunna spela den matchen.

Mattias Ekholm, som inte blivit uttagen till OS av Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam, har svarat för sex mål och totalt 26 poäng på 54 matcher den här säsongen. Han är inne på sista året på ett kontrakt med en lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar. Från och med nästa säsong kickar hans nya avtal in som har en lönetaksträff på fyra miljoner dollar. Det löper i tre år, till och med säsongen 2028/29.

Source: Mattias Ekholm @ Elite Prospects