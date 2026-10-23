Svenske backbjässen fick hjälpas av isen – blir borta minst en vecka

Mattias Ekholm fick hjälpas av isen i nattens möte mellan Edmonton och Carolina. Foto: Codie McLachlan/The Canadian Press via AP

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Mattias Ekholm blir borta från spel i minst en vecka efter att ha ådragit sig en överkroppsskada i Edmonton Oilers möte med Carolina Hurricanes natten till fredag, svensk tid.

Det var bara några sekunder in i den tredje perioden som olyckan var framme. Hurricanes-forwarden William Carrier delade ut en tackling på Ekholm i Oilers försvarszon. Svensken föll till isen och såg ut att slå i huvudet i samband med fallet.

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Ekholm blev liggande en stund innan lagkamrater hjälpte honom av isen. Han återvände inte till matchen, där han hann spela 14 minuter och 16 sekunder.

Efteråt bekräftade Oilers tränare Mike Babcock att 36-åringen väntas missa minst en veckas spel.

– Någon annan får chansen, sade Babcock enligt reportern Jason Gregor .

Kan öppna för större ansvar för Walman

Ekholms frånvaro innebär att Edmonton behöver möblera om i sin backuppsättning. Shakir Mukhamadullin väntas komma tillbaka in i laguppställningen, samtidigt som Jake Walman sannolikt får ta en plats bland lagets fyra främsta backar.

Beskedet kommer efter en målrik och dramatisk match där Edmonton till slut besegrade Carolina med 6–5 efter straffläggning. Connor McDavid och Leon Draisaitl stod för fem poäng vardera och var delaktiga i samtliga fem av Oilers mål under ordinarie tid och förlängning.

McDavid nådde samtidigt 31 poäng under säsongens tio första matcher och blev den fjärde spelaren i NHL-historien att nå 30 poäng under de inledande tio matcherna av en säsong.

Ekholm har inlett sin 15:e NHL-säsong

Mattias Ekholm har noterats för ett mål och två assist på tio matcher den här säsongen. Han har i genomsnitt spelat 21 minuter och 45 sekunder per match.

Den rutinerade backen gör sin 15:e NHL-säsong och har under grundserien samlat ihop 404 poäng på 976 matcher för Nashville Predators och Edmonton Oilers.

Ekholm anslöt till Edmonton från Nashville inför trade deadline 2023 och har sedan dess varit en viktig del av lagets försvar. Han var med när Oilers nådde Stanley Cup-finalen både 2024 och 2025. Tidigare i karriären spelade han även final med Nashville 2017.

Edmonton har inlett säsongen 2026/27 starkt med åtta segrar på tio matcher. Nu återstår det att se hur laget klarar sig utan sin svenske försvarsveteran under den kommande veckan.