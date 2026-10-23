Hyllas - efter nya uppvisningen: "Det är inte verkligt"

Connor McDavid stod för en ny show inatt.

31 poäng på 10 matcher. Det är Connor McDavis facit efter nattens nya show hemma mot de regerande mästarna Carolina Hurricanes . Tillsammans med kedjekamraten Leon Draisaitl, som även han noterades för fem poäng, lyckades Edmonton vrida tillbaka dubbla tvåmålsunderlägen till seger efter straffar.

Efter matchen hyllades McDavid av sin tyske radarpartner, som börjar sakna ord för för 29-åringen.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Det är overkligt. Han kan vara den bäste som någonsin spelat, säger tysken.

– Det är ett rent nöje att få dela isen med honom. Han förtjänar alla lovord, det går inte att vara mer komplett.

McDavids historiska poängskörd

I och med nattens fem poäng passerade McDavid därmed 30 poäng redan efter endast tio matcher. En bedrift som endast tre spelare lyckats med tidigare. Wayne Gretzky och Mike Bossy gjorde det säsongen 1984-85 för Edmonton Oilers respektive New York Islanders. Dessutom har Mario Lemieux svarat för 30+ poäng under de första tio matcherna tre gånger (88/89, 92/93 och 95/96.

McDavid ansluter dessutom till Mario Lemieux som den andra spelaren någonsin att göra fem poäng i tre av de första tio matcherna.

-- När han var 24 år var han lika "flashy" och snabb. Men det fanns vissa detaljer som inte var lika bra som idag. Nu är han så komplett det bara går och har inte tappat någonting offensivt. Du blir verkligen mållös, säger Leon Draisaitl.

Fortsätter superstjärnans snitt kommer han alltså landa på omkring 250 poäng i årets grundserie.

Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes 6-5 (1-1, 1-3, 3-1, 0-0, 1-0)

Edmonton: Connor McDavid (2), Leon Draisaitl (2), Ryan Nugent-Hopkins (2)

Carolina: Jackson Blake, Sebastian Aho, Seth Jarvis, Logan Stankoven, Juuso Välimäki