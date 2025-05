Svensken närmar sig comeback: ”Är hoppfull”

För drygt en månad sen skadades Edmonton Oilers Mattias Ekholm.

Efter att ha missat inledande slutspelet hoppas backen nu på en comeback till konferensfinalen.

— Mattias har varit tillbaka på isen och kört lätt, säger Oilers tränare Kris Knoblauch till NHL.com.

Mattias Ekholm hoppas kunna komma tillbaka till spel. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

Mattias Ekholm har en stark säsong i Edmonton Oilers bakom sig, trots en del missade matcher. Under grundserien spelade 34-åriga backen 65 matcher och gjorde 33 poäng. För drygt en månad sedan skadades Ekholm dock och har inte kommit tillbaka till spel.



Oilers har nu behövt klara sig utan backen under slutspelet. Det har laget dock gjort utan några större problem. Oilers slog ut Los Angeles Kings med 4-2 i matcher i den första rundan och leder nu med 3-1 i matcher mot Vegas Golden Knights. Nu kommer beskedet att Ekholm kan göra en comeback till konferensfinalen, om Oilers tar sig förbi Golden Knights.



— Mattias har varit tillbaka på isen och kört lätt. Han kommer inte vara med under den här serien men vi är hoppfulla om att han kan komma tillbaka till nästa serie, om vi kan ta oss dit, säger Oilers tränare Kris Knoblauch till NHL.com.

Vill skaffa sig en fördel

Knoblauch hoppas nu att Oilers ska vinna sin nästa match för att få några extra dagars vilande. Det skulle även vara bra för Ekholm som får mer tid att vila inför en möjlig comeback.



— Det finns många fördelar med att vinna nästa match. För det första vill vi inte ge Vegas möjligheten att rada rada upp vinster, men framför allt att låta killarna vila. Under slutspelet blir de påpucklade och det är fysiska matcher, men jag tror just nu att det är en extra fördel, säger Knoblauch.



Att få tillbaka Ekholm kommer bli viktigt för Oilers. Han var en stor bidragande faktor till lagets framgångar under förra årets slutspel. Backen gjorde 10 poäng på 25 slutspelsmatcher och hade en istid på 21,58 minuter per match. Då tog Oilers sig till finalen, men kunde inte vinna serien. Ett revansch hungrigt lag som nu hoppas kunna ta hem segern.