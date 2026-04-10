18-åringen tangerar rookierekordet – för flest mål

Matthew Schaefer fortsätter att skriva historia i NHL. Nu har den 18-årige New York Islanders-backen tangerat ett klassiskt rookie-rekord – och är på väg mot en av de mest imponerande debutsäsongerna någonsin.

Matthew Schaefer sköt sitt 23:e mål för säsongen i 5–3-segern mot Toronto – och tangerade därmed Brian Leetch rookierekord för en back. Foto: Wendell Cruz-Imagn Images

Matthew Schaefers otroliga rookiesäsong blir bara mer och mer historisk. Nu har New York Islanders-backen tangerat rekordet för flest mål av en rookieback under en och samma säsong.

Schaefer nådde milstolpen under torsdagsnattens 5–3-seger mot Toronto Maple Leafs. När Islanders etablerade spel i offensiv zon spelade Ondrej Palat pucken till Tony DeAngelo vid blålinjen. DeAngelo skickade vidare till Schaefer till vänster, som utnyttjade ytan, klev in och avlossade ett skott som överlistade målvaktsdebutanten Artur Achtjamov – ett mål som gav Islanders ledningen med 3–2.

Matthew Schaefer tangerar Brian Leetch rookierekord

Fullträffen var Schaefers 23:e för säsongen, vilket innebär att han nu tangerar New York Rangers-backen Brian Leetchs rekord för flest mål av en rookieback under en säsong. Leetch nådde noteringen säsongen 1988–89, då han stod för 23 mål och 48 assist, totalt 71 poäng på 68 matcher – en prestation som gav honom Calder Memorial Trophy som årets rookie.

Samtidigt är Schaefer fortfarande två mål ifrån Leetchs totala antal mål som rookie. Leetch gjorde nämligen även två mål på 17 matcher säsongen innan sin officiella rookiesäsong, vilket ger honom totalt 25 mål som rookie – ett rekord som ingen back har överträffat.

Efter sitt 23:e mål står Schaefer noterad för 23 mål och 36 assist, totalt 59 poäng på 78 matcher. Inför matchen låg han delad tvåa bland rookies i både mål och poäng – och ses som favorit till Calder Trophy.

Med sina 59 poäng placerar sig fjolårets draftetta dessutom just nu på en elfteplats genom tiderna för flest poäng av en rookieback under en och samma säsong, bara en poäng efter Nicklas Lidström på tiondeplats.

New York Islanders match i natt var den första med nye coachen Pete DeBoer i båset. Han ersatte Patrick Roy tidigare i veckan. Med tre matcher kvar att spela ligger Islanders en poäng efter Philadelphia Flyers som har tredjeplatsen i Metropolitan Division – och tre poäng efter Ottawa Senators som har den sista wild card-platsen i östra konferensen.

