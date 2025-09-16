Prenumerera

Trots poängstarka säsongen – tvingas till provspel

Author image
Rasmus Kågström
Redaktör

Matt Grzelcyk stod för 40 poäng för Pittsburgh förra säsongen.
Trots det har backen inte hittat någon ny klubb – och nu är han klar för provspel med Chicago Blackhawks.

Matt Grzelcyk
Matt Grzelcyk.
Foto: George Walker IV/AP/Alamy

Jakten på en ny klubbadress har inte varit enkel för Matt Grzelcyk.

För trots att den 31-årige backen med sina 40 poäng (1+39) var Pittsburgh Penguins poängbäste back bakom Erik Karlsson (53 poäng) den gångna säsongen har amerikanen inte lyckats landa något nytt NHL-avtal. Nu får han i stället provspela för att säkra ett nytt kontrakt.

Enligt insidern Elliotte Friedman har Grzelcyk accepterat ett provspelserbjudande med Chicago Blackhawks inför den kommande säsongen.

En av lagets mest prisvärda spelare

De 40 poäng som Grzelcyk stod för under fjolårssäsongen var hans poängbästa notering i karriären, där han tidigare producerat 26 poäng som bäst under en NHL-säsong med Boston Bruins.

Grzelcyk skrev på ett ettårskontrakt med Pittsburgh som free agent förra sommaren värt 2,75 miljoner dollar. 31-åringen var lagets tredje mest prisvärde spelare sett till lönetaksträff, där hans poäng kostade Penguins drygt 69 000 dollar per poäng.

På meritlistan har 31-åringen över 500 matcher med Boston och Pittsburgh.

Den här artikeln handlar om:

