Trots poängstarka säsongen – tvingas till provspel

Matt Grzelcyk stod för 40 poäng för Pittsburgh förra säsongen.

Trots det har backen inte hittat någon ny klubb – och nu är han klar för provspel med Chicago Blackhawks.

Matt Grzelcyk.

Foto: George Walker IV/AP/Alamy

Jakten på en ny klubbadress har inte varit enkel för Matt Grzelcyk.

För trots att den 31-årige backen med sina 40 poäng (1+39) var Pittsburgh Penguins poängbäste back bakom Erik Karlsson (53 poäng) den gångna säsongen har amerikanen inte lyckats landa något nytt NHL-avtal. Nu får han i stället provspela för att säkra ett nytt kontrakt.

Enligt insidern Elliotte Friedman har Grzelcyk accepterat ett provspelserbjudande med Chicago Blackhawks inför den kommande säsongen.

Hearing Matt Grzelcyk is signing a PTO with Chicago…was surprised to still see him on the market after a 40-point season — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) September 16, 2025

En av lagets mest prisvärda spelare

De 40 poäng som Grzelcyk stod för under fjolårssäsongen var hans poängbästa notering i karriären, där han tidigare producerat 26 poäng som bäst under en NHL-säsong med Boston Bruins.

Grzelcyk skrev på ett ettårskontrakt med Pittsburgh som free agent förra sommaren värt 2,75 miljoner dollar. 31-åringen var lagets tredje mest prisvärde spelare sett till lönetaksträff, där hans poäng kostade Penguins drygt 69 000 dollar per poäng.

På meritlistan har 31-åringen över 500 matcher med Boston och Pittsburgh.